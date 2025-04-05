Доллар резко просел: как финансовые рынки "взорвали" новые пошлины Трампа

В Украине за период с 31 марта по 4 апреля доллар просел на 32 копейки – со стартовых уровней понедельника 41,45/41,48 до 41,13/41,16 грн в пятницу. Курс наличного доллара в эту субботу и воскресенье у большинства обменников финкомпаний и открытых на днях отделений банков будет находиться в пределах широкого коридора: прием от 40,75 до 40,90 гривен и продажа от 40,95 до 41,20 гривен.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания Минфина. Новые драконовские пошлины американского президента Дональда Трампа по товарам из стран практически всего мира, часть из которых вступила в силу уже с 3 апреля, уквально взорвали бы фондовый рынок и обвалили все ключевые индексы. За ними последовали сырьевой и валютный рынки, а также рынок золота, где цены кратковременно пробили порог в $3200 за унцию.

В результате доллар резко просел по отношению к евро и другим валютам, золото в результате откатилось до уровней около $3 060 за унцию к моменту написания статьи, а нефть на опасениях глобальной мировой рецессии, к которой всех толкает такая протекционистская политика Штатов, рухнула до уровней около $65 за баррель.

Поэтому по курсу евро в Украине по отношению к гривне снова "первую скрипку сыграл" международный фактор, а именно поведение пары евро/доллар. На фоне последних сотрясений из-за заявлений Дональда Трампа по поводу тарифов и пошлин и ответных действий всех стран, затронутых такими действиями США, пара евро/доллар откровенно лихорадит, а угрозы возможной мировой рецессии становятся все более реальными. А "походы" евро по отношению к доллару с уровней около 1,08 до 1,11 доллара в условиях Украины приводили к скачкам курса евро в стране в пределах до 1,20 гривни и даже больше.

В результате в оба выходных на нашем наличном валютном рынке будут наблюдаться большие разбросы котировок купли/продажи как по доллару, так и по евро.

А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 44,80 до 45,35 гривен и продажа от 45,40 до 45,75 гривен.

"Некоторые обменники будут пытаться на некотором местном хайпе относительно мирового роста евровалюты сыграть "на повышение" и будут выставлять курс продажи евро в пределах даже до 46 гривен и выше. Если при этом население этого региона будет "вестись" на подобные попытки раскачивания курса евро – эти завышенные ценники такие сети обменников будут сохранять уже выходные. Но если граждане не будут скупать столь "дорогой" евро, то финансисты уже с воскресенья начнут возвращать свои котировки продажи евровалюты в среднерыночные для своего региона, чтобы не потерять клиентуру", – пояснил аналитик.

Также OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп предполагает возможность снижения новых пошлин на импорт. Но чтобы американская администрация отменила торговые ограничения, каждая страна должна предложить что-то действительно феноменальное.

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