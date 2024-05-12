Доходы местных бюджетов перевыполнили план: в каких областях больше всего собрали средств

Передача военного НДФЛ из местных бюджетов в государственный привела к уменьшению доходов на 2,7%. Однако остаток средств на счетах местных бюджетов вырос на 38%, подтверждая устойчивость финансов на местном уровне.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в Telegram. "Несколько цифр, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находятся местные бюджеты: против января – апреля 2023 доходы по общему фонду (без трансфертов) выросли на 27% (+29,2 млрд грн). Это происходит в сопоставимых показателях, то есть с учетом передачи военного НДФЛ. Если считать с военным НДФЛ, который в первые три квартала 2023 года уплачивался в местные бюджеты, то такие доходы сократились на 2,7% (на 3,8 млрд грн)", – отметил он.

Тем не менее, потери от передачи военного НДФЛ неравномерны. Отмечается, что самыми большими они ожидаются для прифронтовых регионов. Тем не менее некоторые регионы, в частности Полтавская, Киевская и город Киев, показали рост доходов даже по сравнению с предыдущим годом. Бюджет Киева остается лидером по приросту доходов, которые выросли на 43% против первых 4 месяцев 2023 года в сопоставимых показателях, и на 30%, если считать с военным НДФЛ.

Относительно компенсации потерь Гетманцев указывает на увеличение трансфертов. "За 4 месяца 2024 года (год до года) трансферты выросли на 13% (6,8 млрд грн). Основные трансферты перечислены полностью или почти полностью от плана на 4 месяца (базовая и дополнительная дотация на 100%, образовательная – на 99,7%)", – заявил депутат.

Следует отметить, что финансовое состояние местных бюджетов остается устойчивым. "В целом же финансовое состояние местных бюджетов остается устойчивым, свидетельством чему является перевыполнение плана по доходам и значительный рост остатка средств", – отмечает Гетманцев.

Итак, хотя передача военного НДФЛ имела свои последствия для местных бюджетов, эффективное управление и компенсационные меры позволили сохранить стабильность финансовой системы на местном уровне. "Следовательно, передача военного НДФЛ из местных в госбюджет, которая была вынужденным шагом для поддержки сектора безопасности и обороны, конечно, повлияла на местные бюджеты. В фокусе внимания должны быть прежде всего территориальные общины в прифронтовых регионах, которые в относительных показателях потеряли больше всего. В целом же финансовое состояние местных бюджетов остается устойчивым, свидетельством чему является перевыполнение плана по доходам и значительный рост остатка средств ", – заявил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине повысят ставки основных налогов. Кабмин должен подать на рассмотрение в Раду изменения в Налоговый кодекс, которые, в частности, предусматривают повышение двух основных налогов: на добавленную стоимость и доходы физлиц (через военный сбор). Такое решение было принято из-за необходимости обеспечивать оборону страны.

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