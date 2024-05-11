Украинцам повысят основные налоги: сколько будем платить и почему это необходимо. Названы новые ставки

В Украине повысят ставки основных налогов. Кабмин должен подать на рассмотрение в Раду изменения в Налоговый кодекс, в частности предполагающие повышение двух основных налогов: на добавленную стоимость и на доходы физлиц (через военный сбор). Такое решение было принято из-за необходимости обеспечивать оборону страны.

Законопроект о повышении налогов еще не зарегистрирован, также он не представлен на рассмотрение профильного комитета. Однако OBOZ.UA стало известно о его основных нормах. О том, к каким изменениям следует готовиться, – читайте в материале.

Будут повышены ставки основных налогов

НДФЛ и военный сбор. Сейчас украинцы платят 18% налога на доходы (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. В сумме налоговая нагрузка составляет 19,5%. При этом, если НДФЛ распределяется между местным и государственным бюджетами, военный сбор напрямую идет в центральную казну и пополняет бюджет на оборону.

"Военный сбор будет повышен до 5%. Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства уходили на оборону, а не в местные бюджеты", – рассказывает высокопоставленный собеседник OBOZ.UA в правительстве.

То есть если сейчас украинец с дохода 10 тысяч грн должен заплатить 1 тыс. 950 грн налога, то по новым правилам – 2 тыс. 300 грн. Общее налогообложение доходов (НДФЛ и военный сбор) составит 23%. "Не стоит вопрос, это популярный или непопулярный шаг. Это необходимо делать, чтобы защитить государство", – говорят в правительстве.

НДС. Сейчас украинцы платят налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Этот налог платит бизнес, но его стоимость отражается в ценниках на все товары. Решение, на какую сумму нужно повысить налог, пока не было принято. "Или на 2%, или на 3%. Не меньше", – говорит собеседник в правительстве.

Сколько денег не хватает в бюджете на оборону, пока неизвестно. Но, вероятно, речь идет о сумме около 400 млрд грн. Повышение НДС на 2% может увеличить бюджет Украины примерно на 70 млрд грн. Если же НДС вырастет на 3%, то бюджет может получить более 100 млрд грн.

В правительстве учитывают и возможности бизнеса, ситуацию с инфляцией. Увеличение ставки военного сбора, вероятно, может принести в бюджет около 94 млрд грн. Кроме того:

военный сбор нужно будет платить и при продаже недвижимости или авто;

все еще обсуждают возможности ввести экономическое бронирование для части "белого" бизнеса при выплате зарплаты выше средней и отсутствия налоговых долгов (это пока только обсуждение).

Рассматривается еще несколько точечных решений, которые помогут закрыть некоторые пробелы. К примеру, это касается уплаты авансовых платежей и налога на прибыль.

Сколько сейчас получает бюджет за счет налогов

Из всех поступлений в бюджет 67,7% – налоги. Это только доходная часть бюджета (т.е. она не учитывает дефицит, который покрывается кредитами и грантами). Итак, сейчас бюджет получает

от НДС – 23,8% поступлений;

военный сбор и НДФЛ – 16,1%;

налог на прибыль – 14,3%;

акцизный налог – 6%;

местные налоги и сборы – 3,9%.

За январь – март 2024 года, согласно данным Минфина, бюджет получил 642,1 млрд грн, что на 116,2 млрд грн, или на 22,1%, больше чем за аналогичный период 2023 года. Рост поступлений происходит не только путем увеличения налогов. Также на это влияет девальвация гривни, увеличение заимствований.

Без повышения основных ставок не обойтись

В Украине запрещено финансировать армию из грантов или кредитов. Международные партнеры помогают оружием, техникой, информацией, однако платить зарплату, обеспечивать военных должны сами украинцы. Почти все собранные налоги и сборы идут на нужды обороны.

Дыру в бюджете покрывают за счет кредитов и международной помощи. Эти деньги уходят на социалку, но не на оборону. И в правительстве, и в парламенте говорят, что социальные расходы урезать не будут, а другие статьи бюджета придется сократить. Речь идет о капитальных расходах (приобретение основного капитала; приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования; капитальное строительство; капитальный ремонт; создание государственных запасов и резервов; приобретение земли и нематериальных активов и т. п.).

"Уже очевидно, что без повышения ставок основных налогов не обойтись", – объясняют собеседники в правительстве. Украина противодействует врагу, экономика которого в разы больше. РФ имеет возможность финансировать убийство украинцев за счет многомиллиардных доходов от продаж нефти и газа. У Украины есть значительная финансовая поддержка от стран Запада, однако каждый гражданин должен понимать, что без повышения налогов – никак.

Возможность финансировать армию – вопрос выживания страны. Несмотря на то что повышение налогов – непопулярный шаг (и популярным быть не может ни в одной стране), сейчас у власти нет выбора. Вопрос только в том, как быстро объявить об этом решении.