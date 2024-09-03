В Украине выставили на продажу активы сразу 11 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 3 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 6 сентября) запланирована продажа активов таких банков:

Банк "Финансы и кредит";

Мегабанк;

АКБ Конкорд;

Укрстройинвестбанк;

Банк Сич;

Проминвестбанк;

АКБ Капитал;

МР Банк;

Айбокс Банк;

Банк "Форвард";

Фидобанк.

"На этой неделе (2-6 сентября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 3 014,5 млн грн (3,014 млрд грн. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на более 2,914 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 100,5 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 0,04 тис. грн – ценные бумаги.

Нужно ли забирать деньги с банков

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев ранее отметил: устойчивым украинским банкам удалось накопить достаточно денег даже несмотря на продолжающуюся войну. А потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят". По его словам:

объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет, "около 1,2 млрд грн";

в то же время, банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте.

Кроме того, подчеркнул аналитик, банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite (по состоянию на 21 августа). А в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах ("это трехмесячные депозитные сертификаты") есть еще 156,24 млрд грн.

"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. … Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ФГВФЛ с 22 августа прекратил совершать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам "Банка Камбио". А также завершил ликвидационную процедуру по нему.

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