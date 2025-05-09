Десятки компаний и физлиц: Зеленский ввел в действие новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые экономические санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В черный список попали 74 юридических лица, включая российские металлургические предприятия и компании, имеющие отношение к оборонному сектору, а кроме того фирмы из Беларуси, Узбекистана, Китая и Ирана. Также ограничения введены в отношении 58 физлиц – все граждане Российской Федерации.

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Об этом говорится в указе №301/2025, опубликованном 9 мая на сайте Офиса президента. Документ вступил в силу с момента опубликования.

Вместе с указом опубликованы два приложения. В первом содержится список подсанкционных физических лиц, во втором – юридических лиц.

Среди подсанкционных юрлиц оказался ряд конструкторских бюро из России (в частности, "Астрон" и "Омега") и научно-исследовательские институты (в т.ч. "Синвент", НИИ им. Солинова). Кроме того в списке оказались металлургические предприятия – "Самарский металлургический завод, Ступинская металлургическая компания.

Кроме российских предприятий в перечне есть белорусские компании "Изотек-М" и "Изовак", предприятия из Узбекистана ("Меркюри Ренессанс", "Ро Матириалз", "Ферганский химический завод"), Китая (Smart Kit Technology) и Ирана (Alvand Motorbuilding Industries, Bonyan Danesh Shargh, Pishro Sanat Aseman Sharif).

Санкции, среди прочего, предусматривают блокировку активов, запрет на торговые и транзитные операции. Для физлиц применяется также запрет на въезд в Украину и лишение государственных наград.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Зеленский также подписал указ о решении СНБО ввести санкции против 4 человек. Среди них экс-глава Администрации президента Андрей Клюев и экс-владелец ТРЦ Gulliver и "Эльдорадо" Виктор Полищук.

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