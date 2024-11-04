Даже прифронтовые дома смогут получать тепло: Бербок объявила о чрезвычайной "зимней" помощи для Украины

Германия в преддверии зимы предоставит Украине чрезвычайную гуманитарную помощь почти на 200 млн евро. Предполагается, что средства позволят обеспечить теплом жителей страны даже в отсутствие электроэнергии.

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Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 4 ноября. "Мы поддерживаем украинцев в дальнейшей подготовке к зиме. С этой целью мы еще раз увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь. Это дополнительные 200 млн евро на зимнюю неотложную помощь. Это значит, что даже прифронтовые дома, не обеспеченные электроэнергией, смогут получать тепло", – цитирует Бербок "Интерфакс-Украина".

Как уточнили в МИД Украины, помощь Германии будет направлена на поддержку украинской энергосистемы в преддверии зимы. Как заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, эта поддержка является очень ценной на фоне усиления Россией террора против гражданской инфраструктуры.

Также глава МИД Германии рассказала, что в ходе визита в Украину посетила одну из электростанций. По словам Бербок, наилучшей защитой для украинской энергосистемы является усиление противовоздушной обороны (ПВО).

Она заверила, что Германия продолжит предоставлять Украине поддержку в этой сфере и призывает всех международных партнеров поступить так же. По ее словам, ответом на еще больший террор "Шахедами" со стороны России станет усиление противовоздушной обороны – "каждая отдельная система ПВО имеет значение", сказала глава МИД Германии.

Также Сибига и Бербок обсудили использование на благо Украины доходов от российских замороженных активов. Глава украинского МИД отметил, что Киев ценит роль Берлина в одобрении такого механизма.

В то же время, он подчеркнул, что российские средства не должны рассматриваться как замена вкладам партнеров, а идея использования замороженных активов заключается именно в создании добавленной стоимости. Министр также выразил надежду, что финансирование Германией двусторонней помощи для Украины на 2025 год будет не ниже нынешнего уровня.

Напомним, визит Бербок в Киев 4 ноября 2024 года не был анонсирован заранее. По данным немецкой газеты Der Tagesspiegel, изначально визит держался в секрете по соображениям безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, также Украина подписала соглашения с Всемирным банком на сумму почти 600 млн долл. в рамках новой программы. Она направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, цифровизацию, а также содействие выходу украинских производителей на новые рынки.

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