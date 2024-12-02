Что обязательно должен сделать бизнес, который хочет бронировать работников: в правительстве озвучили требования и сроки
Украинские предприятия с действующим статусом критичности могут бронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления статуса они получают возможность бронировать кадры на более длительный срок – до 12 месяцев.
Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Украинское правительство внесло ряд изменений в механизм бронирования работников для критически важных предприятий.
С 1 декабря 2024 года обновленная процедура станет доступна через портал Дія. В процедуре бронирования изменились:
- новые сроки бронирования;
- обновление критичности: предприятия должны подтвердить свой статус критически важных в соответствии с новыми обязательными требованиями. Этот процесс длится до 28 февраля 2025;
- требования к заработной плате.
Процедура остается знакомой для бизнеса. Чтобы забронировать работника:
- авторизуйтесь в электронном кабинете на портале Дія;
- выберите в разделе услуг опцию " Бронирование";
- подайте заявку с указанием данных работников;
- подтвердите соответствие зарплатных требований (не менее 20 тыс. грн.);
- подпишите заявление руководителем предприятия или уполномоченным подписателем;
- ожидайте результата в течение трех дней.
При успешном бронировании информация отобразится в сервисе " Резерв+" работника. На бронирование могут рассчитывать предприятия, которые:
- соответствуют трем из восьми утвержденных критериев критичности (среди них обязательны уровень зарплаты и отсутствие налоговых долгов);
- не имеют задолженностей перед государством;
- своевременно подали обновленные документы через ОВА или профильное министерство.
Также есть новшества для отдельных категорий. А именно:
- приоритет профессиональной поддержки: в список должностей для бронирования добавлены специалисты по протезно-ортопедическому производству;
- международные гуманитарные проекты: бизнес, работающий с международными партнерами, должен отвечать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.
У нового механизма, как подчеркивает правительство, есть большое количество преимуществ. В них входит:
- гибкость в переходный период: предприятия с действующей критичностью могут продолжать бронирование даже до завершения обновления статуса;
- защита новых работников: предприятия могут сразу бронировать новых работников без ограничений, если соблюдены требования к уровню зарплаты;
- упрощение для бизнеса: подтверждение зарплаты стало декларативным, что уменьшает бюрократическую нагрузку.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров Украины своим постановлением №1332 расширил список тех профессий, представители которых могут быть забронированы. В этот список добавили, в частности, протезистов.
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