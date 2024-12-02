Что обязательно должен сделать бизнес, который хочет бронировать работников: в правительстве озвучили требования и сроки

Украинские предприятия с действующим статусом критичности могут бронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления статуса они получают возможность бронировать кадры на более длительный срок – до 12 месяцев.

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Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Украинское правительство внесло ряд изменений в механизм бронирования работников для критически важных предприятий.

С 1 декабря 2024 года обновленная процедура станет доступна через портал Дія. В процедуре бронирования изменились:

новые сроки бронирования;

обновление критичности: предприятия должны подтвердить свой статус критически важных в соответствии с новыми обязательными требованиями. Этот процесс длится до 28 февраля 2025;

предприятия должны подтвердить свой статус критически важных в соответствии с новыми обязательными требованиями. Этот процесс длится до 28 февраля 2025; требования к заработной плате.

Процедура остается знакомой для бизнеса. Чтобы забронировать работника:

авторизуйтесь в электронном кабинете на портале Дія;

выберите в разделе услуг опцию " Бронирование";

подайте заявку с указанием данных работников;

подтвердите соответствие зарплатных требований (не менее 20 тыс. грн.);

подпишите заявление руководителем предприятия или уполномоченным подписателем;

ожидайте результата в течение трех дней.

При успешном бронировании информация отобразится в сервисе " Резерв+" работника. На бронирование могут рассчитывать предприятия, которые:

соответствуют трем из восьми утвержденных критериев критичности (среди них обязательны уровень зарплаты и отсутствие налоговых долгов);

не имеют задолженностей перед государством;

своевременно подали обновленные документы через ОВА или профильное министерство.

Также есть новшества для отдельных категорий. А именно:

приоритет профессиональной поддержки: в список должностей для бронирования добавлены специалисты по протезно-ортопедическому производству;

в список должностей для бронирования добавлены специалисты по протезно-ортопедическому производству; международные гуманитарные проекты: бизнес, работающий с международными партнерами, должен отвечать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.

У нового механизма, как подчеркивает правительство, есть большое количество преимуществ. В них входит:

гибкость в переходный период: предприятия с действующей критичностью могут продолжать бронирование даже до завершения обновления статуса;

предприятия с действующей критичностью могут продолжать бронирование даже до завершения обновления статуса; защита новых работников: предприятия могут сразу бронировать новых работников без ограничений, если соблюдены требования к уровню зарплаты;

предприятия могут сразу бронировать новых работников без ограничений, если соблюдены требования к уровню зарплаты; упрощение для бизнеса: подтверждение зарплаты стало декларативным, что уменьшает бюрократическую нагрузку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров Украины своим постановлением №1332 расширил список тех профессий, представители которых могут быть забронированы. В этот список добавили, в частности, протезистов.

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