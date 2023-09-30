Что будет с налогами и кому достанется военный НДФЛ: в комитете Рады поддержали решения 

Комитет ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложение сохранить 64% НДФЛ в местных бюджетах. При этом окончательной позиции касательно "военного НДФЛ" нет. Сейчас в профильном комитете поддерживают предложение ввести пропорцию 50% на 50%.

Об этом заявил исполнительны директор Всеукраинской ассоциации общин Иван Слободяник, который присутствовал на заседании комитета, на своей странице в Facebook. "Устранить дискриминацию в вопросе привлечения заимствований сельскими и поселковыми общинами, ведь в настоящее время в соответствии с действующим законодательством осуществлять местные заимствования имеют право только городские советы", – написал он.

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В вопросе распределения военного НДФЛ есть значительная поддержка со стороны депутатов: не забирать в государственный бюджет весь военный НДФЛ, а оставить часть в бюджетах общин, где находятся воинские части.

"Также поддержана возможность легально помогать силам обороны, а не только ТРО. Договорились начать диалог по изменению принципа зачисления НДФЛ: этот налог, по мнению нашей ассоциации, должен засчитываться по месту жительства/регистрации физического лица", – поясняет Слободяник.

Также ассоциация поддержала инициативу Комитета ввести на уровне Бюджетного кодекса Украины специальный постоянно действующий специальный фонд, направленный на финансирование восстановления Украины на период действия военного положения.

"К сожалению, на мой вопрос относительно нехватки образовательной субвенции ни по отношению к текущему году ни по потенциально искажению следующего нет четкой позиции ни Министерство образования и науки Украины ни Министерство финансов Украины", – пояснил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить "военный НДФЛ" в городских бюджетах. При этом в Кабмине разрабатывают предложение забрать "военный НДФЛ" в государственный бюджет.

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