Ассоциация городов обратилась к Зеленскому: просят оставить возможность помогать военным 

Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить "военный НДФЛ" в городских бюджетах. При этом в Кабмине разрабатывают предложение забрать "военный НДФЛ" в государственный бюджет. Аргумент местных властей: они и сейчас отдают 45% поступлений от "военного НДФЛ" на нужды Объединенных Сил ВСУ. Кроме того, расходы из-за полномасштабной войны значительно превышают поступления от "военного НДФЛ" (речь идет о расходах на оборону, обеспечение переселенцев, восстановление инфраструктуры, помощь военным и их семьям и т.д).

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Об этом говорится в обращении Ассоциации городов Украины, которое опубликовано на официальном сайте. "Военный НДФЛ" – это налог на доходы, который платят со своих зарплат военные. Сейчас 64% от уплаченного НДФЛ идет в местные общины (остальное распределяется между государственным и областным бюджетами).

Зарплаты военных после начала полномасштабной войны существенно выросли, поэтому увеличились и поступления от НДФЛ. Органы местного самоуправления поулчили 106,4 млрд грн. Однако 45% от этой суммы фактически вернули военным.

военные подразделения напрямую обращаются в органы местной власти, в которые они платят НДФЛ. Те оперативно реагируют на потребности и закупают оборудование, технику и т.д. Это происходит быстрее, чем через органы центральной власти (но с согласованием с Генштабом).

при этом бюджеты городов прозрачные, а решения о распределения средств принимают местные депутаты.

Ассоциация городов также отмечает: дополнительные расходы из-за полномасштабной войны на 77% превышают размер "военного НДФЛ". Населенные пункты вынуждены восстанавливать разрушенную инфраструктуру, дома, обеспечивать переселенцев, оказывать помощь военным. Если их лишить такой возможности, денег на все это не будет.

"Просим сохранить в Государственном бюджете Украины на 2024 год в доходах местных бюджетов "военное" НДФЛ и 64% НДФЛ с заморозкой реверсных изъятий, а также поддержать законопроекты 5995-д и 5960-1, легализующие помощь органов местного самоуправления Объединенным силам сил Украины", – отмечено в обращениях.

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