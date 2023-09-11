За выходные в Украине переписали курс доллара: сколько стоит валюта

В Украине подорожал наличный доллар. Утром 11 сентября банки выставили курс американской валюты на уровне 37,55/38,1 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. дороже, чем было перед выходными (8 сентября) в покупке, и на 7 коп. – в продаже.

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Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке выставили Ощадбанк – 37,55 грн, и ПУМБ – 37,5 грн. Самый низкий – OTP Bank, 36,75 грн, а также Универсал Банк – 36,9 грн.

Продают валюту дороже всего Ощадбанк – 38,45 грн, а также Креди Агриколь Банк – 38,4 грн. Дешевле всего – ПриватБанк и OTP Bank, 37,9 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

В обменниках доллар подешевел

А вот на черном рынке курс доллара снизили – однако только в продаже. Так:

продают валюту здесь по 38 грн, что на 4 коп. ниже уровня 8 сентября;

в покупке курс остался на прежнем уровне 37,87 грн.

Курс от НБУ стабильный

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Чего ожидать от курса в середине сентября

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в период 11-17 сентября на валютном рынке Украины могут произойти изменения, которые зададут новый тренд в его развитии. В частности, ожидается снижение Нацбанком учетной ставки на 1-2 процентных пункта.

Впрочем, по его словам, ожидаемые события не сразу отразятся на курсе доллара. Более того, в течении 11-17 сентября он ожидается на уровне все тех же 37,5-38,5 грн.

Однако значение теперь у этого коридора будет другое, подчеркивает Лесовой. Он объясняет: ожидаемая стоимость валюты "с определенными предположениями станет базовым для свободного валютного курса".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, клиент ПриватБанка пожаловался на некачественные купюры долларов. При попытке купить валюту ему предлагали купить банкноты, выпущенные в 1996 году, а также изношенные купюры.

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