Что будет с долларом с понедельника и есть ли смысл сдавать валюту: курс на новую неделю

На наличном валютном рынке Украины властвует стабильность. Так, на следующей неделе (14-20 августа) курс наличного доллара останется на прежнем уровне 37-37,5 грн, так что можно не бежать в банки сдавать валюту.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница между курсами покупки и продажи, а также текущие колебания, составят 15-25 коп.

Почему доллар застыл

Как объяснил банкир, дело в том, что НБУ сохраняет баланс между спросом и предложением. В частности:

внимательно отслеживая любые ажиотажные движения на рынке;

"своевременно останавливая их".

"Таким образом, в течение 14-20 августа глобальные изменения на наличном валютном рынке вряд ли произойдут. Курсовые рамки останутся без изменений – 37-37,5 грн/доллар", – подчеркнул он.

Впрочем, отметил Лесовой, крайне важным является как можно скорейшее и выгодное для Украины решение экспортных трудностей. Ведь:

ежемесячно экспорт сельхозпродукции приносил в казну Украины в среднем около 600 млн долларов, что является важным источником пополнения госбюджета;

доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам I полугодия 2023 года составила 61%.

Какой курс сегодня

Утром 11 августа стоимость американской валюты в среднем составляла 37/37,63 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со вчерашними значениями курс повысился на 3 копейки в продаже, а в покупке не изменился.

Дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары продавал государственный ПриватБанк (по 37,35 грн). А выгоднее всего продавать американскую валюту было в Укрэксимбанке – по 37,1 грн за доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в НБУ рассказали, что, вероятно, не будут менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Что вселяет оптимизм касаемо ситуации на рынке, ведь ранее там прогнозировали, что к окончанию 2023-го официальный курс придется повышать до 38,2 грн.

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