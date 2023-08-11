Банки обновили курс доллара: сколько теперь стоит валюта в Украине

Курс наличного доллара в банках Украины немного вырос. В пятницу, 11 августа, стоимость американской валюты в среднем составляет 37/37,63 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со вчерашними значениями курс повысился на три копейки в продаже, а в покупке не изменился.

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При этом в определенных банках продавать и покупать валюту выгоднее, чем в других. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары 10 августа продает государственный ПриватБанк (по 37,35 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" (38 грн).

Покупает наличные доллары по самой низкой цене Универсал Банк (36,3 грн). А выгоднее всего продавать американскую валюту сегодня в Укрэксимбанке (по 37,1 грн за долл.).

Покупка безналичной инвалюты (например, долларов прямо на карту) запрещена в Украине с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс используется для проведения оплат (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,37 грн, средний курс продажи составляет 37,5 грн. Евро на валютном аукционе 11 августа продают по 41,2 грн, а покупают по 41,45 грн.

Курс доллара в Украине: чего ждать в ближайшее время

По крайней мере до 20 августа курс будет оставаться в основном коридоре 37-37,5 грн, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. При этом разница между курсами покупки и продажи, а также текущие колебания, составят 15-25 коп.

"14-20 августа глобальные изменения на наличном валютном рынке вряд ли произойдут. Курсовые рамки останутся без изменений", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ рассказали, что, вероятно, не будут менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Что вселяет оптимизм касаемо ситуации на рынке, ведь ранее там прогнозировали, что к окончанию 2023-го официальный курс придется повышать до 38,2 грн.

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