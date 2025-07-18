Четыре страны ЕС не хотят конфискации активов России: в ОП озвучили список тех, кто против

Против конфискации замороженных активов России в Европейском Союзе (ЕС) активнее всего выступают Бельгия, Франция, Германия и Италия. Они опасаются ответных действий Кремля – в частности, конфискации активов их компаний в РФ, что, впрочем, происходит и так.

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Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, сообщает "Укринформ". Она напомнила, что российские деньги хранятся в основном в Euroclear, Clearstream и центробанках, и они также не хотят терять эти 300 млрд долл.

"Самые большие противники в Европе конфискации активов – это Бельгия, потому что у них хранятся (средства. – Ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы в РФ. Наш аргумент, что это отнюдь не сдерживает РФ. Они конфисковывали и будут конфисковывать активы, как они называют, недружественных стран", – сказала Мудрая.

Политическая воля в минусе

Мудра отметила, что помимо экономических аспектов, существует еще одна проблема – отсутствие политической воли у нынешних лидеров европейских стран для конфискации активов РФ. У них есть опасения, что такой шаг создаст прецедент, который в будущем может быть применен и в отношении их самих.

Украина не настаивает на передаче всех 300 млрд долл. одним траншем, подчеркнула Мудрая. Так, предлагается хранить эти средства в специальном фонде, расположенном в Европе, который будет эффективно управлять этими деньгами для максимизации прибыли Украины.

"Этими деньгами можно правильно управлять, чтобы Украина получала максимум от управления этими средствами. И это и должен быть источник выполнения решений компенсационной комиссии, которую мы тоже создаем", – сказала замруководителя ОП.

Суммы все равно не хватит

Мудра подтвердила, что речь идет исключительно о суверенных активах РФ (деньги Центробанка РФ), а не о частных активах российских физических или юридических лиц. Однако, по ее словам, даже этих 300 млрд долл. будет недостаточно для покрытия всех убытков:

По оценкам Всемирного банка и Еврокомиссии, размер ущерба, нанесенного Украине, уже составляет около 586 млрд долл .

. Если же учитывать убытки с 2014 года, эта сумма может достичь 1 трлн долл.

В связи с этим, Украина рассматривает и другие варианты получения средств, помимо конфискации замороженных активов. Среди них – введение специального налога, например, на продажу российской нефти, нефтепродуктов или отчисления от прибыли РФ от транзакций в некоторых отраслях промышленности.

Как российские активы используют для поддержки Украины сейчас

Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов Центрального банка РФ. Почти 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения займов Украины на сумму 50 млрд долларов. Но "базовые" активы остаются неприкосновенными.

В целом план предусматривает предоставление Украине 50 млрд долл. доходов, полученных от арестованных активов. Существенную часть суммы – 40 млрд долл. – обеспечат США и Европейский Союз в равных долях.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ЕС изучают возможность оплатить американский пакет вооружения для Украины на сумму 10 млрд долл. за счет замороженных активов России. Планируется, что прибыль, полученную от средств Центробанка РФ, можно будет внести на оплату поставок для Киева.

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