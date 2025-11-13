Видео дня
Блог | Бюджет 2026 года вовремя принят не будет: в таком виде проголосовать – это стать соучастником преступления
Кстати, Бюджет 2026-го года вовремя принят уже не будет. И вообще в ноябре.
Сейчас не то что нет на него в Раде голосов, а даже 150 не собрать....
На фоне пачек и объемов коррупции, даже самые большие союзники власти отказываются в таком виде голосовать бюджет с дырой по армии 300 млрд и кучей популизма....
Я тоже считаю что сейчас бюджет в таком виде проголосовать - это просто стать совладельцем преступления.
