Будут проверять каждую партию: правительство Польши усомнилось в качестве зерна из Украины

После того, как протестующие на польско-украинской границе умышленно уничтожили зерно из Украины, польские власти решили усилить контроль над ним – вероятно, посчитав, что дело было именно в качестве продукта. Проверять намерены все зерно, которое идет транзитом через территорию Польши – при чем, как на сухопутной границе, так и в портах.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. По его словам, дело в том, что после того, как украинское зерно попадает транзитом в Германию и там выясняется, что оно плохого качества, в 99% случаев его возвращают в Польшу – но уже под видом европейского.

"Сегодня будут четкие указания, что мы будем проверять все зерно на границе с Украиной, которое подлежит пломбированию, подлежит экспорту и является только транзитным зерном. Я буду проталкивать эти правила", – сказал он.

При этом Колодзейчак выразил мнение, что действующие процедуры проверки зерна на границе неправильны. А от них зависит, "быть или не быть польскому сельскому хозяйству". А также, что примечательно, ему лично – увязав таким образом свою карьеру с этим вопросом.

"Я не буду сотрудничать с чиновниками и работниками, которые будут навязывать мне свои условия", – сказал он.

Протест перестал быть мирным

В то же время, в Министерстве аграрной политики Украины заявили, что умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе не имеет ничего общего с мирными протестами как с юридической, так и с моральной точки зрения. "Мы понимаем, когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным способом. Но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения", – сказали там.

В то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: очередной протест поляков на границе с Украиной находится "за гранью добра и зла". "Можно разным образом бороться за свои права человека, гражданина и бизнесмена, но какой же ты человек после того, как у тебя поднялась рука уничтожить хлеб? То, что произошло на польской границе, – это уже не о политике и бизнесе – это за пределом человеческого понимания добра и зла. Ужас", – сказал нардеп.

О том, что забастовка вышла за рамки мирного протеста, также говорится в заявлении вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимира Балина. Он отметил: в связи с инцидентами на границе к властям Польши возникают "очень большие вопросы", даже если исключить вопрос порчи украинского урожая.

"Есть вопросы выгрузки земли на асфальт, есть вопросы выгрузки подержанной резины на асфальт, есть вопросы, что эту резину жгли. То есть сейчас речь уже не о мирной забастовке, а есть конкретные имущественные вопросы. А также блокирование лишними предметами... Я считаю, что этот вопрос к полиции прежде всего и вообще к правительству [Польши]", – сказал он.

При этом Балин подчеркнул: по имеющейся информации, полиция на месте уничтожения зерна была. "Она оформила этот инцидент. Уголовное дело возбуждено", – рассказал вице-президент АсМАП, уточнив, что никаких данных о развитии этого дела украинская сторона пока не получала.

В Польше оправдывают фермеров

В то же время министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины якобы оправданы. "У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также с других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу. Мы будем вести переговоры однозначно до конца, потому что правота на стороне фермеров и Минагрополитики, которое разделяет схожую с фермерами позицию", – сказал он.

При этом чиновник подчеркнул, что в определенных сферах потребуется полная блокада импорта. И в качестве примера привел ситуацию с зерновыми. "Возможно, это будет нужно по сахару, мясу птицы. Мы будем вносить предложения в ЕК, но мы также хотим установить это в отношениях с Украиной", – заявил Секерский.

Как сообщал OBOZ.UA, новый протест на границе, как и многие предыдущие, организовал представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер. Эта партия последовательно выступает против европейских ценностей, за выход Польши из Европейского Союза и активное сотрудничество с РФ.

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