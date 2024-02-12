Уничтожение поляками украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами – Минагрополитики

Умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе не имеет ничего общего с мирными протестами как с юридической, так и с моральной точки зрения. После случившегося полиция Польши в частности и власти страны в целом должны решить проблему – ведь теперь речь идет о конкретных имущественных вопросах.

Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимир Балин. Он отметил: к властям Польши после произошедшего возникают "очень большие вопросы".

"Есть вопросы выгрузки земли на алфальт, есть вопросы выгрузки подержанной резины на асфальт, есть вопросы, что эту резину жгли. То есть сейчас речь уже не о мирной забастовке, а есть конкретные имущественные вопросы. А также блокирование лишними предметами. ... Я считаю, что этот вопрос к полиции прежде всего, и вообще к правительству [Польши]", – сказал он.

При этом Балин подчеркнул: по имеющейся информации, полиция на месте уничтожения зерна была. "Она оформила этот инцидент. Уголовное дело возбуждено", – рассказал вице-президент АсМАП.

Протесты перестали быть мирными

В свою очередь, в Министерстве аграрной политики отметили: уничтожение украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами. При чем, ни с юридической, ни с моральной точки зрения.

"Уже 2 года полномасштабного вторжения украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, терпят огромные убытки. Они добывают это зерно чрезвычайно тяжело и подчас ценой своей жизни", – подчеркнули там.

В то же время, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: очередной протест поляков на границе с Украиной находится "за гранью добра и зла". "Можно разным образом бороться за свои права человека, гражданина и бизнесмена, но какой же ты человек после того, как у тебя поднялась рука уничтожить хлеб? То, что произошло на польской границе, – это уже не о политике и бизнесе – это за пределом человеческого понимания добра и зла. Ужас", – сказал нардеп.

В Евросоюзе призывают к переговорам

На ситуацию на границе уже отреагировали в ЕС. Там отметили, что стороны должны решать проблему путем переговоров, а "не путем эскалации".

"Именно так, в этом формате, мы должны искать решения. Не на границе, не путем эскалации, а за столом переговоров, чтобы найти конкретные решения на среднесрочную и более отдаленную перспективу", – сказал представитель Еврокомиссии по сельскому хозяйству и торговле Олоф Гил.

При этом он подчеркнул: Еврокомиссии хочет найти решения, которые позволят с одной стороны, "оказать максимальную экономическую поддержку для Украины". Но в то же время "защитить чувствительные сектора европейских производителей аграрной продукции".

В Польше оправдывают фермеров

В то же время министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины якобы оправданы. "У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также с других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу. Мы будем вести переговоры однозначно до конца, потому что правота на стороне фермеров и Минагрополитики, которое разделяет схожую с фермерами позицию", – сказал он.

При этом чиновник подчеркнул, что в определенных сферах потребуется полная блокада импорта. И в качестве примера привел ситуацию с зерновыми. "Возможно, это будет нужно по сахару, мясу птицы. Мы будем вносить предложения в ЕК, но мы также хотим установить это в отношениях с Украиной", – заявил Секерский.

Как сообщал OBOZ.UA, новый протест на границе, как и многие предыдущие, организовал представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер. Эта партия последовательно выступает против европейских ценностей, за выход Польши из Европейского Союза и активное сотрудничество с РФ.

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