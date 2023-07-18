Будут ездить на своих "Ладах": Япония готовит запрет на продажу России автомобилей – как новых, так и подержанных

Япония намерена расширить перечень автомобилей, запрещенных к продаже в России. Ранее такой запрет был наложен на элитные автомобили, сейчас же речь идет о новых и подержанных машинах с объемом двигателя более 1,9 л.

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Об этом сообщает "Иомиури". Отмечается, что под запрет попадут:

все гибридные автомобили;

электромобили.

"Правительство планирует значительно усилить экспортный контроль за легковыми автомобилями, в том числе с пробегом, в качестве дополнительных санкций против России. До сих пор правительство ограничивало экспорт только элитных автомобилей – чтобы усилить давление на топ-менеджеров Путина и финансово поддерживающих российские власти олигархов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: новые санкции могут быть введены уже в ближайшее время. Так, ожидается, что соответствующий документ будет одобрен уже в конце июля, а заработает он в начале августа.

Одной же из причин такого решения авторы материала называют опасения властей страны по поводу вероятного использования Россией подержанных японских автомобилей в военных целях. Вторая причина – давление непосредственно на россиян, среди которых "японские подержанные автомобили популярны благодаря хорошему качеству и низкой цене".

"После того как началось полномасштабное вторжение России в Украину, автопроизводители всего мира приняли решение прекращать производство и уходить из этой страны. Дефицит новых автомобилей в России становится все более явным", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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