Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

В украинских банках подорожал наличный доллар – однако только в продаже. Утром 12 сентября банки продают американскую валюту по среднему курсу 38,15 грн, что на 5 коп. превышает показатель предыдущего дня. В покупке курс остался на прежнем уровне 37,55 грн. В целом же, ситуация соответствует данным ранее самыми банкирами прогнозам.

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Среди крупных учреждений дороже всего покупает доллар Укрэксимбанк – 37,6 грн. За ним следуют:

ПУМБ – 37,5 грн;

Ощадбанк – 37,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,4 грн;

ПриватБанк, Укргазбанк – 37,3 грн.

Самый низкий курс в покупке выставил OTP Bank – 36,85 грн. А также Универсал Банк – 36,9 грн.

Дороже всего продает валюту Ощадбанк – 38,45 грн. А кроме того:

Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк – 38,4 грн;

ПУМБ – 38,25 грн;

Универсал Банк, Укргазбанк – 38,1 грн.

Дешевле всего – OTP Bank – 37,85 грн. А также ПриватБанк – 37,9 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

В обменниках доллар подорожал

На черном рынке курс доллара вырос. Здесь его установили на уровне 37,95/38,05 грн (покупка/продажа), что:

на 8 коп. больше в покупке, чем было днем ранее;

на 5 коп. – в продаже.

Зафиксированный курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс прогнозировали банкиры

Банкиры же на текущей неделе (11-17 сентября) ожидают курс доллара на уровне 37,5-38,5 грн. При этом, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, этот коридор "с определенными предположениями станет базовым для свободного валютного курса".

"Дальнейшее снижение учетной ставки на 1-2 п.п. побудит снижение ставок по депозитным сертификатам и облигациям внутренних государственных займов (ОВГЗ). Кроме того, рынок будет ожидать возвращения плавающего курса. Именно поэтому следующая неделя станет началом нового глобального тренда к стабилизации валютного курса", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам же аналитика Алексея Козырева, в ближайшее время НБУ не будет отменять фиксированный курс доллара и оставит его на уровне 36,56 грн. Вместо этого в регуляторе, вероятно,продолжат отменять валютные ограничения, введенные в первые дни войны.

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