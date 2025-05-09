Британия больно ударила по теневому флоту России: что вошло в крупнейший пакет санкций против РФ

Великобритания ввела крупнейший санкционный пакет против России. Ограничения направлены на теневой флот страны-агрессора и касаются 110 танкеров, используемых для обхода ограничений на торговлю нефтью

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Об этом в своем микроблоге X сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

"Нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности. Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом большом пакете санкций на сегодняшний день. Я всегда буду делать все возможное для защиты работающих людей", - подчеркнул британский премьер.

Санкционный пакет затронет 110 танкеров, которые с начала 2024 года перевезли российской нефти более чем на $24 миллиардов. Цель таких мер – остановить финансирование Кремлем агрессивной войны против Украины, усилить безопасность критически важной инфраструктуры Британии и Европы, а также обезопасить окружающую среду.

Отмечается, что старые нефтяные танкеры, которые Кремль использует для транспортировки "черного золота", не только помогают обходить санкции, но и угрожают подводной инфраструктуре связи Великобритании, через которую передается 99% международных телекоммуникационных данных, а также электроэнергия, нефть и газ. Суда из теневого флота не имеют сертификатов безопасности, надлежащих технологий для объезда инфраструктуры, а иногда намеренно отключают технологию локации, чем создают опасность столкновений с другими судами.

"Мы выступаем против Путина, против его промедления и отступления от мирного процесса, а также против его сомнительного теневого флота нефтяных танкеров. Мы решительно готовы задушить его неудачные амбиции финансировать с их помощью свою незаконную войну – именно поэтому сегодня мы ввели самый большой пакет санкций, который охватывает 110 объектов. Мы призываем Россию отказаться от хитрости и согласиться на безусловное прекращение огня, как это сделала Украина", – заявил министр иностранных дел Дэвид Ламми.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на следующем Совете министров ЕС, который состоится 20 мая, может быть принят 17-ый пакет санкций против РФ. Он будет сосредоточен прежде всего на военной инфраструктуре РФ, ее "теневом флоте" и его поддержке и будет включать около 140 новых судов, в основном танкеров, а также 70 организаций и физических лиц.

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