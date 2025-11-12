Бразилия сокращает зависимость от российского дизтоплива под влиянием американских санкций – FT

Бразилия начала уменьшать свою зависимость от российского дизельного топлива из-за влияния недавних санкций США. Согласно официальным торговым данным, доля России на рынке, которая составляла 60% всего импорта дизеля в Бразилии в первой половине 2025 года, в октябре упала до 17%.

Об этом пишет Financial Times. Это происходит на фоне попыток Бразилии наладить отношения с США после дипломатического кризиса, вызванного в начале этого года введенной Дональдом Трампом 50-процентной пошлиной на бразильские товары.

Вскоре после этого Вашингтон ввел дополнительную 25-процентную пошлину для Индии за покупку российской нефти, что вызвало опасения, что Бразилия может подвергнуться дальнейшим санкциям.

Как Бразилия подсела на российскую дизельную иглу

Несмотря на то, что Бразилия входит в десятку крупнейших мировых производителей сырой нефти, нехватка мощностей для переработки делает ее зависимой от импортных поставок, которые обеспечивают примерно треть ее потребления дизельного топлива.

По некоторым оценкам, импорт топлива из России в эту южноамериканскую страну вырос с 95 млн долларов в 2022 году до 5,4 млрд долларов в прошлом году, что позволило ей сэкономить почти миллиард долларов.

Когда российские продавцы начали предлагать скидки на сырую нефть и нефтепродукты из-за санкций и ограничений цен со стороны США, ЕС, G7 и стран-союзников, бразильские импортеры топлива воспользовались этой возможностью.

В 2023 году Россия обогнала США и стала ведущим поставщиком дизельного топлива для страны. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, только Турция закупила больше топлива у Москвы за первые девять месяцев этого года.

Всего, согласно официальным торговым данным, с начала 2023 года Бразилия заплатила за дизельное топливо из России 13,6 млрд долларов. Учитывая предыдущие санкции, такие закупки были разрешены при условии соблюдения покупателями детального перечня правил, в частности, касательно доставки.

Бразилиа обычно выступает против экономических санкций, если они не будут одобрены Советом Безопасности ООН. Страна имеет стратегические отношения с Москвой, партнером в БРИКС. Россия также является основным поставщиком удобрений для сельскохозяйственного сектора этой южноамериканской страны.

Как меняется ситуация

Согласно данным Wood Mackenzie, в августе 2023 года скидка на российский дизель, поставляемый в Бразилию, по сравнению с продуктом с побережья Мексиканского залива США, достигла пика в 16%. По подсчетам компании, более низкие цены обеспечили Бразилии ежегодную экономию около 500 млн долларов в 2023 году и 400 млн долларов в прошлом году. Однако, по данным консалтинговой компании, сейчас ценовая разница "практически исчезла".

"Импорт российского дизельного топлива уже теряет обороты в последние месяцы, уступая место преимущественно импорту из США и Индии, а также некоторым грузам из Саудовской Аравии и Омана", – отметил Родриго Джейкоб, аналитик Wood Mackenzie.

По его словам, новые санкции против российских нефтяных компаний привели к росту операционных расходов на теневой флот и страхование, особенно для перевозок на большие расстояния.

По данным Wood Mackenzie, экспорт российских нефтепродуктов в Бразилию осуществляется из портов Балтийского моря, где на нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" и "Лукойла" приходится около 40% объемов поставок. Учитывая это, новые санкции, вероятно, еще больше затормозят поставки дизельного топлива.

Джереми Панер, бывший чиновник США, ответственный за санкции, заявил, что последние введенные ограничения являются более жесткими, чем предыдущие.

"Если бы я был бразильской компанией, я бы долго и тщательно думал над импортом российского дизельного топлива, поскольку Трамп мог бы использовать это, чтобы наказать Бразилию", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Австралия с 2023 года импортировала более 3 миллионов тонн российских нефтепродуктов через схему с "переработкой" в Сингапуре, что позволило обойти санкции. Такая ситуация означает, что российские нефтяные доходы продолжали расти, несмотря на официальную политическую поддержку Украины.

