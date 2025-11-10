Австралия импортировала миллионы тонн нефтепродуктов из РФ: компании нашли лазейку в санкциях

Австралия с 2023 года импортировала более 3 миллионов тонн российских нефтепродуктов через схему с "переработкой" в Сингапуре, что позволило обойти санкции. Такая ситуация означает, что российские нефтяные доходы продолжали расти, несмотря на официальную политическую поддержку Украины.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анализ Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Австралия официально присоединилась к международным санкциям и прекратила прямые закупки российской нефти и топлива.

Однако новые данные международных аналитических центров показывают, что формальный запрет не помешал российской нефти оказаться на австралийском рынке – просто путь ее доставки стал непрямым. По подсчетам CREA, с 2023 года в Австралию импортировано более 3 миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения, хотя юридически они поступали из других государств, прежде всего из Сингапура.

Именно эта лазейка позволила не нарушать закон формально, но фактически поддерживать российскую добычу нефти и бюджет Кремля. Ключ к пониманию ситуации – правило "происхождения" товара в санкционных документах. Австралийский запрет касается прямых поставок из России. Однако санкции не распространяются на нефтепродукты, которые:

на нефтеперерабатывающем заводе в другой стране; смешаны с другим топливом в третьем порту.

Именно это и происходит в Сингапуре – одном из крупнейших нефтеперерабатывающих и логистических хабов мира. Туда поступают танкеры с российской нефтью, которая размешивается с другими партиями или перерабатывается на местных мощностях, после чего теряет формальные признаки страны происхождения. Далее топливо продается как "сингапурское".

Анализ показывает, что около трети нефтепродуктов российского происхождения, которые прошли через Сингапур, обрабатывались в Универсальном терминале порта Джуронг.

Интересная деталь: терминал частично принадлежит инвестиционному фонду банка Macquarie – одного из крупнейших финансовых игроков Австралии. Хотя Macquarie утверждает, что:

не контролирует операционную деятельность терминала;

управление осуществляет государственная структура Сингапура.

Банк не смог подтвердить, что через его инфраструктуру не проходили российские нефтепродукты, которые затем направлялись в Австралию. Из Сингапура топливо продавали крупным мировым трейдерам:

Vitol;

Trafigura.

А уже они поставляли его оператору сети АЗС Shell, а также Viva Energy – компании, которая обеспечивает топливом, в частности, австралийские вооруженные силы. Представители компаний заявляют, что действовали в рамках закона, но ни одна из них не смогла предоставить гарантий, что среди их поставок не было продуктов российского происхождения.

Россия финансирует войну против Украины в значительной степени благодаря экспортным доходам от нефти. Даже если Австралия не покупала сырье напрямую, переработка через третьи страны дает Кремлю стабильные налоговые поступления, которые затем превращаются:

в ракеты;

дроны;

артиллерию;

оплату контрактников на фронте.

Министр иностранных дел Пенни Вонг публично призвала бизнес проверять цепочки поставок, но пока не объявила об ужесточении санкций. Зато ЕС и Великобритания уже решили запретить импорт переработанной российской нефти через третьи страны с 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, швейцарская нефтетрейдинговая компания Gunvor отказалась от покупки международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", который попал под санкции США. На решение повлияла позиция Белого дома, который выступил против потенциальной сделки из-за связей компании с РФ.

