Больше не "тихая гавань"? Статус доллара может измениться во всем мире

Статус доллара как глобальной "тихой гавани" оказался под вопросом на фоне роста бюджетных рисков в США и дискуссий о возможном возвращении к политике количественного смягчения. Речь идет о ситуации, когда центральный банк "печатает" деньги, выкупая государственные облигации и другие активы, чтобы поддержать экономику.

Об этом говорится в аналитической записке Eurizon SLJ Capital, которую цитирует Bloomberg. Аналитики указывают, что именно сочетание долговой нагрузки и политики ФРС США (аналог украинского НБУ) будет определять, сможет ли американская валюта сохранить статус глобального защитного актива.

"Постоянная фискальная неосмотрительность США и возможное возвращение к количественному смягчению могут подорвать доверие к казначейским облигациям США в мире и нарушить левую часть "улыбки доллара", – отметил генеральный директор Eurizon Стивен Джен.

Джен, собственно, и является автором концепции "улыбки доллара", которую он сформулировал более 20 лет назад. Она описывает поведение американской валюты в различных фазах экономического цикла.

Согласно этой концепции, американская валюта укрепляется в двух случаях: когда экономика США либо очень сильна, либо находится в глубоком упадке. По мнению стратегов, сейчас актуальна левая сторона "улыбки" — когда доллар растет на фоне страха рынков перед рисками.

"В настоящее время левая часть "улыбки" – когда доллар растет – все еще может считаться актуальной... В ответ на войну в Иране на рынках наблюдался лишь короткий период ухода от рисков, и доллар в это время незначительно укрепился. Масштаб этого ралли был скромным лишь потому, что рынки не боялись рецессии достаточно долго, а облигации закладывали в цену скорее риск инфляции, чем риск рецессии", – объясняют аналитики.

Дополнительное давление на финансовую систему создает бюджетная политика. "Стремительные расходы Вашингтона ставят под угрозу глобальный статус доллара как надежного убежища", – отмечают эксперты.

Отдельно в аналитической записке упоминается опыт политики количественного смягчения (QE) в США. Так, ФРС в 2020 году запускала масштабные покупки казначейских облигаций, ипотечных бумаг и даже криптоактивов, чтобы снизить рыночные ставки. Этот этап завершился в 2022 году, когда ФРС начала повышать ставки с почти нулевого уровня.

Аналитики проводят параллели с Японией, валюта которой (иена) потеряла часть статуса безопасного актива. "Японские государственные облигации и иена ранее были надежными защитными активами, но в значительной степени потеряли этот статус из-за большого государственного долга и длительной политики количественного смягчения. США критически важно избежать повторения этих ошибок, если они хотят сохранить роль безопасной гавани", – резюмируют специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, американский доллар остается курсообразующей валютой в Украине. В то же время на фоне усиления экономических и финансовых связей с ЕС в Национальном банке Украины (НБУ) изучают возможность изменения валютной политики в сторону большей "привязки" к евро.

