Статус доллара в Украине пошатнулся: какая валюта сможет вытеснить деньги США

Американский доллар остается курсообразующей валютой в Украине. В то же время на фоне усиления экономических и финансовых связей с Европейским Союзом (ЕС) в Национальном банке Украины (НБУ) изучают возможность изменения валютной политики, но в ближайшее время этого ожидать не стоит.

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Он признал, что из-за евроинтеграции Украина будет вынуждена перевести большинство своих внешних показателей в евро.

Историческая роль доллара в Украине

"Если говорить о курсообразующей валюте, то у нас ею остается доллар США", – подчеркнул Николайчук.

Исторически в Украине фокус на курсе гривна-доллар всегда был гораздо сильнее, чем на гривна-евро. Сейчас фокус на долларе также преобладает, даже несмотря на структурные изменения во внешнеэкономической политике.

"Мы изучаем этот вопрос, и я думаю, что определенные изменения должны произойти, когда будет необходимость. Особенно в контексте нашей евроинтеграции и того, что рано или поздно большинство своих внешних показателей мы будем вынуждены перевести именно в евро", – добавил первый заместитель председателя Нацбанка.

Влияние евро растет

После начала полномасштабной войны Украина существенно усилила торговые, экономические, финансовые связи с ЕС. Это сказалось как на импорте, который теперь преимущественно идет именно из Евросоюза и других стран Европы, так и на международной помощи, которая поступает прежде всего в евро, особенно это касается 2024-2025 годов.

"Этот фактор обусловливает изменения и в структуре наших международных резервов, поскольку средства, которые аккумулирует правительство на своих счетах в евро, тоже включаются в них", – отметил Сергей Николайчук.

Из-за роста роли евро НБУ также начал публиковать платежный баланс и международные резервы в этой валюте и гривне. Но даже несмотря на это в ближайшее время в финрегуляторе не планируют менять курсообразующую валюту, но она должна быть одна подытожил первый заместитель председателя центробанка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июле банки завезли в Украину $395 млн евро против $332 млн долларов – впервые с 2012 года объем евро превысил доллары. Украинцы все больше отказываются от доллара в пользу евро, и июль стал рекордным месяцем по объемам операций с этой валютой.

