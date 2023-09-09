Лидеры "Большой двадцатки" на саммите в Нью-Дели призвали восстановить "зерновую сделку". При этом в заявлении отмечается, что нужно обеспечить беспрепятственный экспорт продуктов не только из Украины, но и РФ.

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Об этом говорится в опубликованном заявлении. "Мы ценим усилия Турции и Стамбульских соглашений при посредничестве ООН, состоящих из Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом Организации Объединенных Наций по продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и Инициативы по безопасной транспортировке зерна и удобрений из украинских портов (Черноморская инициатива) и призывают к их полной, своевременной и эффективной реализации для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продуктов питания и удобрений/материалов из Российской Федерации и Украины", – говорится в заявлении.

При этом санкции против российских продуктов и удобрений ни одна страна мира не вводила. РФ же утверждает, что санкции против ее банков мешают продавать продукты и удобрения. Ранее Турция настаивала на том, чтобы снять часть санкций с РФ для того, чтобы Россия вернулась к зерновой сделке. Речь идет, в частности, о снятии санкций с "Россельхозбанка".

На самом деле Путин пытается заработать на зерновом кризисе

Российский диктатор Владимир Путин – человек, не уважающий международное право и ставящий мир на грань голода с целью продать дороже свое зерно. Это неадекватный человек, с окружением, зарабатывающим на блокировке зерновой сделки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Global News. Он назвал цели таких действий страны-террористки России.

По словам гаранта, блокирование РФ "зернового соглашения" приведет к росту цен на российское зерно, а, соответственно, и даст ему возможность заработать дополнительные средства. "Блокировка нашего зерна – это очень просто. Он реализует свое. Он идет от конкуренции и увеличивается цена на его товар, потому что он становится "эксклюзивом на крови", я бы сказал. То есть это прагматика человека, не уважающего международное право и которому дают возможность сегодня право не уважать", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз готов экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию. Блок готов делать это через "коридоры солидарности".

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