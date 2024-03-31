Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, но с ограничениями: что это значит

Болгария и Румыния уже 31 марта официально вступают в Шенгенскую зону. О полноценном членстве этих стран в зоне пока речь не идет, потому что на части границ контроль оставят.

Об этом сообщила Европейская комиссия. Согласно заявлению, пограничный контроль на въезде и выезде из этих стран в другие страны Шенгенской зоны воздушным или водным транспортом будет отменен.

Однако на сухопутных границах с другими странами Евросоюза контроль на время сохранится. Решение об его отмене должен принять Совет ЕС, и, как отмечает Еврокомиссия, это будет сделано "в разумные сроки".

На сегодня Австрия выступает против отмены погранконтроля; переговоры продолжаются. Отметим, что именно Австрия ранее блокировала вступление упомянутых стран в зону.

Шенгенская зона включает в себя 29 стран, присоединившихся к одноимённому соглашению. Зона была создана специально для поездок между странами без пограничного контроля на внутренних границах.

Из 27 стран ЕС 25 входят в Шенгенскую зону. Из двух членов ЕС, не входящих в Шенгенскую зону, Кипр юридически обязан присоединиться к этой зоне в будущем; Ирландия заявила. что сохраняет право на неучастие.

Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария не являются членами ЕС, но подписали соглашения о присоединении к Шенгенскому соглашению и являются членами Шенгенской зоны. Кроме того, Монако, Сан-Марино и Ватикан, сохраняющие открытые границы со своими соседями, считаются де-факто членами Шенгенской зоны.

Население Шенгенской зоны составляет около 420 миллионов человек. Ежегодно в целом границы Шенгенского соглашения пересекают 1,3 миллиарда человек. 57 миллионов переездов связано с перевозкой грузов автомобильным транспортом.

Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз страны Европейского Союза согласились внести в Шенгенскую зону Хорватию – это произошло в 2023 году. Болгария и Румыния тогда остались за пределами этой зоны именно из-за опасений Австрии по поводу нелегальных мигрантов.

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