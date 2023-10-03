В ЕС планируют предоставить миллиарды евро стране, выступающей против Украины: в FT назвали причины

Еврокомиссия намерена разморозить выделение для Венгрии около 13 млрд евро – ранее эти деньги были заблокированы из-за проблем с верховенством права в стране. Таким образом в ЕС надеются обеспечить поддержку Будапешта в вопросе увеличения бюджета союза и предоставления значительной финансовой помощи Украине. Против которой, кстати, Венгрия активно выступает.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается: размораживание средств может произойти уже до конца ноября.

Отметим: если Венгрия таки получит эти средства, это станет победой премьер-министра страны Виктора Орбана. Который ранее заявил о намерении блокировать любое увеличение бюджета ЕС до тех пор, пока Венгрия не получит доступ к нему.

Почему ЕС замораживал деньги для Венгрии

В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 млрд евро из фондов сплочения, выделенных Венгрии. Это произошло после того, как в союзе решили, что Венгрия не соблюдает:

Видео дня

правила защиты прав человека;

верховенства права.

После этого – в мае 2023 года – Венгрия провела судебную реформу, что открыло дорогу к разблокированию 13 млрд евро.

Почему это важно для Украины

Еврокомиссия хочет общий бюджет ЕС на 66 млрд евро. Часть из них должна пойти на программу финансовой поддержки Киева:

ее размер составляет 50 млрд евро;

действие программы рассчитано на следующие 4 года.

Расширение бюджета потребует поддержки всех 27 стран-членов ЕС, которые должны будут сделать дополнительные взносы из своих национальных бюджетов. Однако несколько стран – в т.ч., Германия, – выступили против предложенного увеличения бюджета.

Венгрия против Украины

Ранее же глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки денег из бюджета ЕС, пока полное финансирование не получит сама Венгрия. Таким образом Венгрия, используя норму ЕС о необходимости согласия всех без исключения его стран-членов на предоставление помощи Украине, фактически прибегла к шантажу.

"Для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка всех членов ЕС. Страна, которая не входит в ЕС (Украина. – Ред.) не получит ни копейки, пока страна, которая входит в ЕС (Венгрия. – Ред.) не получит все, что ей полагается по закону", – сказал Гуйяш.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр же страны Орбан заявил, что пока идет полномасштабная война России против Украины, возможности серьезно рассматривать членство последней в союзе нет. Ведь, по его словам, никто не знает, "насколько велика территория этой страны".

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