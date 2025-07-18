БЭБ закончило расследование масштабной схемы на одном из крупнейших предприятий Украины: дело на 1,7 млрд уже в суде

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя Полтавского горно-обогатительного комбината. Его подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (1,7 млрд грн) и выдаче заведомо ложных официальных документов.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. Так, следствием установлено, что руководитель ГОКа, наладил схему уклонения от уплаты налогов. Он вносил ложные сведения в официальные документы предприятия, в частности умышленно занижал цену железорудной продукции при экспорте связанным компаниям, находящимся в странах Европы и Ближнего Востока.

Такие действия привели к непоступлению в государственный бюджет более 1,7 млрд грн налога на прибыль.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении руководителю горно-обогатительного комбината по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Комбинат является одним из крупнейших в мире. Он осуществляет добычу, переработку и экспорт железной руды за пределы Украины и является плательщиком рентной платы за пользование месторождения железных руд. Общество входит в группу компаний Ferrexpo, конечным бенефициарным владельцем является известный миллиардер.

"Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", – говорится в сообщении.

Это уже не первое дело Полтавского ГОКа. Так, в июне 2023 года руководство предприятия получило подозрения в торговле отходами без соответствующих разрешений. Тогда речь шла о завладении почти 400 млн. грн. Представители владельца Константина Жеваго называли тот случай "манипулированием общественным мнением".

Также в августе стало известно, что Жеваго подозревают в даче взятки председателю и судьям Верховного суда в обмен на "правильное" решение по одному из дел. "Во время следственных действий НАБУ и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура) задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов. При получении второго транша в 450 тыс. долларов председатель Верховного суда и адвокат [имел связи с судьями этой инстанции] были разоблачены "на горячем", – рассказали тогда НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале-2025 СНБО официально ввел пожизненные санкции против Жеваго. "Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", – отметил тогда президент Владимир Зеленский.

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