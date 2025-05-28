Банкиры рассчитали курсы гривни, доллара и евро на июнь: к чему готовиться украинцам

В июне 2025 года курс гривни к доллару может подняться до 42 грн/$, а к евро - до 48,50 грн/€. На мировом рынке пара евро/доллар может оставаться в широком коридоре - 1,10-1,15.

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Такими прогнозами на следующий месяц с OBOZ.UA поделились опрошенные банкиры и объяснили затишье на наличном валютном рынке, которое может оказаться временным.

Для понимания: по итогам этой недели, Нацбанк установил на понедельник, 26 мая, официальные курсы на уровнях 41,5094 грн/$ и 46,9949 грн/€.

Окончание мая на валютном рынке финансисты видят довольно спокойным.

"Среднедневной спрос клиентов на валюту в мае превышал предложение около $90 млн в день. При этом международные резервы НБУ на 1 мая этого года выросли на 10% - до $46,7 млрд за счет поступления помощи от международных партнеров, что дает регулятору возможность уверенно сглаживать валютные колебания на рынке и поддерживать курс в пределах 41,40-41,60 грн/$", - в частности отметил OBOZ.UA директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк" Сергей Кучерявый.

Хотя есть и менее оптимистичные оценки.

"В конце мая валютная динамика в Украине будет оставаться в пределах уже привычных трендов. Спрос и предложение в основном сбалансированы, хотя НБУ, вероятно, будет оставаться активным игроком через валютные интервенции. Объем таких операций, как ожидается, не будет превышать $800 млн в неделю - уровень, который выглядит вполне допустимым в условиях текущего платежного баланса. Основные валютные показатели будут удерживаться в коридорах, сложившихся в мае: 41,6-41,8 грн/$ и 45,5-47 грн/€", - считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

"В мае рассчитываем на стабильный период для национальной валюты в коридоре 41,40-41,90 грн/$. Ожидаем квартальные налоги, которые будут держать рынок в стабильном диапазоне. Наличный рынок, скорее всего, будет держаться на уровнях 41,30-41,70 грн/$", - высказался OBOZ.UA дилер департамента глобальных рынков АО "ОТП Банк" Антон Куринной.

Новым важным фактором для валютного рынка в ближайшее время станет завершение для Украины так называемого экономического безвиза в Евросоюзе, то есть отмена беспошлинного режима для нашего экспорта.

"Хотя часть экспортных направлений, например продукция металлургии, уже получили продолжение преференциального режима. В то же время постепенный переход к полноценному Соглашению о свободной торговле создает предпосылки для стабильного поступления валютной выручки, даже при условии незначительного сокращения общего объема экспорта", - отметил Тарас Лесовой.

Среди факторов, которые до сих пор позволяли поддерживать стабильность на валютном рынке он отметил:

Сезонный "перегрев" спроса в конце 2024 года и в начале 2025-го. В этот период объемы покупки валюты превышали среднегодовые показатели на 30-40%.

Рекордные международные резервы , которые по итогам апреля превысили $46,7 млрд. Это обеспечивает НБУ широкие возможности для валютного сглаживания без давления на курс.

, которые по итогам апреля превысили $46,7 млрд. Это обеспечивает НБУ широкие возможности для валютного сглаживания без давления на курс. Мощная внешняя поддержка . Украина в этом году ожидает до $55 млрд международной финансовой помощи при плановой потребности бюджета в $38,4 млрд.

. Украина в этом году ожидает до $55 млрд международной финансовой помощи при плановой потребности бюджета в $38,4 млрд. Рост роли евро на глобальном рынке. С начала года курс евро по отношению к гривне поднялся почти на 9%, отражая как глобальные, так и региональные валютные сдвиги.

"После последнего пересмотра МВФ программы EFF в конце марта был значительно улучшен прогноз поступления внешней помощи. И действительно, по итогам апреля мы увидели еще один рекордный рост золотовалютных резервов, что усилило и так достаточно высокую

способность НБУ финансировать структурный дефицит внешней торговли. Кроме того, в апреле мы увидели ощутимое падение американского доллара к ведущим мировым валютам, а валютные интервенции Национального банка ($2,24 млрд) за этот месяц были минимальными с марта 2024 года. Поэтому Нацбанк постепенно перешел к политике содержания пары гривна/доллар в довольно узком коридоре в конце апреля и в первой половине мая", - добавил OBOZ.UA главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

И отметил рост размера валютных продаж НБУ на межбанке на фоне снижения экспортного потенциала нашего агросектора в конце маркетингового сезона. Согласно официальному отчету, с конца апреля по 16 мая (три недели) Национальный банк уже провел интервенций на общую сумму $2,1 млрд и уже понятно, что майский результат превысит показатель апреля.

В то же время главным риском для нашего валютного рынка будет оставаться война, боевые действия и террористические атаки врага на критическую инфраструктуру, которые угрожают энергетическим и другим секторам экономики.

"Мы пока не видим ощутимого прогресса в попытках США как можно скорее заключить мирный договор, поэтому вряд ли можно ожидать существенного позитива на валютном рынке", - признал Колодий.

От недавнего смягчения Нацбанком валютных ограничений для бизнеса он не ждет значительного роста спроса на доллар и все же ожидает девальвацию гривни в июне.

"Валютная либерализация осуществляется НБУ постепенно и довольно осторожно, и мы не ожидаем ощутимого ухудшения баланса валютного рынка. Что касается динамики пары доллар-гривна в ближайшие недели, то мы ожидаем постепенного движения вверх ближе к уровню 42,0 грн/$", - спрогнозировал Колодий.

"У Национального банка достаточно резервов, которые находятся на максимальном уровне в истории Украины $46,7 млрд для сглаживания валютных колебаний. Поэтому мы ожидаем колебания в мае не более 0,5% от текущего уровня", - одновременно добавил Сергей Кучерявый.

Пока на курсовые сдвиги реагировал прежде всего бизнес, а население так и не восстановило спрос на наличную валюту, который просел еще в марте. Люди все активнее сдают накопленные доллары и евро, и меньше их покупают.

"Наблюдая динамику операций с начала года можно сказать, что спрос на наличные американских долларов медленно уменьшается, потому что среднедневные объемы расходов из кассы банка с начала года уменьшаются, при этом, объемы поступлений наличных в кассу банка наоборот, последние два месяца растут. Если не будет существенных курсовых колебаний, то вполне возможно, что тенденция по уменьшению спроса (увеличение объемов поступлений и уменьшение расходов) останется и в июне 2025 года", - спрогнозировала OBOZ.UA начальник департамента обеспечения наличными денежными средствами Ukrsibbank BNP Paribas Group Елена Михайленко.

Когда банкиры говорят о широком диапазоне колебаний мирового рынка в паре евро/доллар - 1,10-1,15 - все отмечают риски торговых споров США, Евросоюзом, Китаем и всем миром, в традициях американского президента Дональда Трампа, а также реакцию центробанков разных стран на них.

"Не исключено, что в июне мировой курс доллар/евро будет колебаться в коридоре 1,12-1,15. А в паре гривна/евро диапазон может составить 46,30-48,50 грн/€", - спрогнозировал Антон Куренной.