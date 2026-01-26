Банки "откажутся" от текущего курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 1 февраля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн. Вечером же 25 января в банках покупали доллар в среднем по 42,98 грн, а продавали по 43,4 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке при удорожании в продаже.

В обменниках же ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 42,5-43,5 грн. Вечером же 25 января:

Курс покупки доллара в них составил средние 42,9 грн.

Курс продажи – 43,45 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в конце января валютный рынок постепенно выходит из фазы повышенного напряжения, характерной для начала года. Основная причина – ожидаемое снижение спроса на иностранную валюту.

"По оценкам участников рынка, в отдельные дни спрос может быть почти соразмерен предложению. Что создает предпосылки для более сбалансированной курсовой ситуации", – рассказал он.

Кроме того, подчеркнул Лесовой, важным стабилизирующим фактором остается инфляционная динамика. Так:

В декабре-2025 рост потребительских цен был минимальным.

Годовая инфляция снизилась до 8%.

В начале 2026 года, по прогнозам, цены будут расти в пределах 0,3-0,5%, "что не создает дополнительного давления на валютный рынок".

"Вместе с тем, военный фактор остается ключевым риском. Массированные обстрелы критической инфраструктуры могут влиять на настроения населения, провоцируя краткосрочную нервозность на наличном рынке. В таких ситуациях обычно растет разница между курсами купли и продажи, а потому она может достигать 0,7-1 грн", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь 50% сбережений. Остальное же рекомендуется инвестировать в гривневые инструменты, вроде военных облигаций.

