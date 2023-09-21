Банки определились с курсом доллара на выходные: чего ожидать украинцам

В выходные дни 23-24 сентября в Украине не ожидается резкого изменения курса наличного доллара. По прогнозам, он составит 37,25-38,25 грн.

Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом же на текущей неделе наибольшее влияние на стоимость американской валюты оказало снятие Нацбанком части ограничений на осуществление валютных операций.

Это, кстати, привело к повышению прогноза курса до текущих 37,25-38,25 грн. Ведь в конце прошлой недели – до принятия регулятором решения об усилении валютной либерализации, – стоимость валюты прогнозировали на уровне 36,8-37,8 грн.

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"15 сентября НБУ принял решение о дальнейшей либерализации валютного рынка, а именно снял часть ограничений на осуществление валютных операций, что может существенно сказаться на наличном курсе. Так, в течение недели возможны колебания будут проходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн/доллар", – сказал банкир.

Что изменилось на валютном рынке

НБУ разрешил банкам и обменникам при расчете объема наличной иностранной валюты для продажи учитывать остатки, которые учитывалась в кассах этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

"Следовательно, уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по продаже клиентам иностранной валюты в наличной форме в пределах суммы, определяемой как сумма следующих составляющих: сумма остатков наличной иностранной валюты на 13 апреля 2022 года; объем превышения покупки наличной валюты над объемом ее продаж,120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц", – отметили в Нацбанке.

Сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного Национальным банком Украины на дату такого расчета.

Также, Нацбанк расширил перечень медицинских услуг, для оплаты которых украинцы могут переводить средства за границу. В соответствующий список добавлены услуги по:

реабилитации;

приобретению протезов и их комплектующих;

установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

Кроме того, регулятор позволил государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) переводить средства за границу – с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде. Которые при этом были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабмином.

Также разрешено производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 21 сентября банки выставили курс доллара на уровне 37,85/38,57 грн (покупка/продажа). Это на на 10 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 8 коп. – в продаже.

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