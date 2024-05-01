Банки и обменники готовятся существенно переписывать курс доллара: что будет с валютой в мае

В мае в украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. При чем, в большей степени, в продаже. По прогнозу банковского сектора, в текущем месяце стоимость американской валюты на наличном рынке будет составлять 39-41 грн. В то же время, вечером 1 мая банки выставили ее курс на среднем уровне 39,45/39,9 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,41/39,85 грн (покупка/продажа).

О курсовых ожиданиях OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница между курсами купли и продажи в банках прогнозируется в 50-60 коп. В обменниках – от 60 коп. до 1 грн.

"Можем прогнозировать, что в мае общая ситуация на валютном рынке будет зависеть прежде всего от активности и эффективности действий регулятора, устанавливающего правила для всего рынка. В то же время вероятность чрезвычайных ситуаций на рынке будет оставаться низкой", – сказал Лесовой.

Ожидаются курсовые рекорды

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордную 41 грн. Таким образом, ожидается девальвация украинской валюты – на 18 апреля ее официальный курс к доллару определен в 39,55 грн.

Об этом говорится в отчете фонда World Economic Outlook за апрель 2024 года. Впрочем, волноваться из-за ожиданий МВФ не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством Украины в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар, т. е. всего на 30 коп. ниже.

А вот в следующие 5 лет, прогнозируют в МВФ, гривня заметно просядет по отношению к доллару – ожидается, что курс превысит 50 грн/доллар:

средний курс в 2025 году ожидается на уровне 45,8 грн/доллар;

в 2026 году – 48,6 грн/доллар;

в 2027 году – 50,4 грн/доллар;

в 2028 году – 52,1 грн/доллар;

в 2029 году – 54,1 грн/доллар.

А Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Что, впрочем, тоже не сильно расходится с оценкой МВФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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