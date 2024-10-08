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Банки готовятся ощутимо переписывать курс: что будет с долларом в ближайшие дни

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
7,3 т.
Банки готовятся ощутимо переписывать курс

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 11 октября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. Вечером же 8 октября в банках доллар стоит в среднем 41,1-41,5 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация прогнозируется и в обменниках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,65 грн. Вечером же 8 октября в обменных пунктах доллар стоит в среднем 41,03 грн в покупке и 41,43 грн в продаже.

Какой курс валют выставили в обменниках

В то же время, отметил аналитик, поскольку значительная часть товаров в Украине сейчас завязана на импорте, и это влияет на глобальное состояние цен в стране, регулятору будет легче из-за курса влиять на инфляционные процессы. По крайней мере, подчеркнул Козырев, "в той части, где он может, двигая курс, частично сдерживать рост цен".

Курс доллара в банках

"Это не означает, что НБУ будет активно укреплять гривню, чтобы остановить инфляцию. ... Но и на особую ревальвацию гривни я бы тоже пока не рассчитывал. Дело в том, что укрепление гривни на валютном рынке сейчас невыгодно для бюджета: на официальном курсе "завязаны" много таможенных пошлин и платежей, кроме того, при растущих ценах отчисления налогов также больше. …В результате НБУ из-за политики "гибкого курсообразования" все же будет постепенно девальвировать гривну, но при этом попытается максимально сглаживать лишние скачки котировок на межбанке", – рассказал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е. у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

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