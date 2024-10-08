Банки готовятся ощутимо переписывать курс: что будет с долларом в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 11 октября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. Вечером же 8 октября в банках доллар стоит в среднем 41,1-41,5 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

Видео дня

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация прогнозируется и в обменниках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,65 грн. Вечером же 8 октября в обменных пунктах доллар стоит в среднем 41,03 грн в покупке и 41,43 грн в продаже.

В то же время, отметил аналитик, поскольку значительная часть товаров в Украине сейчас завязана на импорте, и это влияет на глобальное состояние цен в стране, регулятору будет легче из-за курса влиять на инфляционные процессы. По крайней мере, подчеркнул Козырев, "в той части, где он может, двигая курс, частично сдерживать рост цен".

"Это не означает, что НБУ будет активно укреплять гривню, чтобы остановить инфляцию. ... Но и на особую ревальвацию гривни я бы тоже пока не рассчитывал. Дело в том, что укрепление гривни на валютном рынке сейчас невыгодно для бюджета: на официальном курсе "завязаны" много таможенных пошлин и платежей, кроме того, при растущих ценах отчисления налогов также больше. …В результате НБУ из-за политики "гибкого курсообразования" все же будет постепенно девальвировать гривну, но при этом попытается максимально сглаживать лишние скачки котировок на межбанке", – рассказал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е. у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!