Банки готовятся ощутимо переписывать курс: что будет с долларом в ближайшие дни

В Украине ожидается существенное изменение наличного доллара – причем не однородное: снижение в покупке и повышение в продаже. В экспертной среде прогнозируют, что в период до 12 апреля курс американской валюты в банках будет находится в пределах от 38,4 до 39,55 грн. Вечером же 8 апреля они покупают ее в среднем по 38,85-39,3 грн (покупка/продажа).

Такая же ситуация ожидается и в обменниках, сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в них стоимость доллара будет находится в рамках от 38,5 до 39,5 грн. Вечером же 8 апреля там определили курс в средние 38,81/39,28 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: основная часть обменников и банков продолжит работать со спредом (разница между курсами продажи и покупки) в пределах 20-25 коп. Однако в период с 9 по 11 апреля он может быть расширен до 20-30 копеек – "учитывая усиление валютных рисков на международных рынках".

В то же время, отмечается, уже сейчас банкам приходится активно завозить валютные наличные из-за границы. Причем:

как для выдачи заканчивающихся валютных вкладов;

так и для обеспечения снятия валютных наличных с карт клиентов-физлиц.

При этом, подчеркивается, завоз наличной валюты в Украину значительно превышает ее отток. И, преимущественно, эта наличность:

либо оседает на депозитных и текущих счетах граждан;

либо идет "под матрас" или в банковские ячейки.

Резких изменений курса доллара не будет

В целом же, отмечает аналитик, несмотря на задержку американской финансовой и военной помощи, НБУ на ближайшее время имеет достаточно большой запас прочности для удержания курса гривни на приемлемом для него уровне. Достичь же этого удалось, в частности, за счет поступлениям от:

МВФ;

международных финансовых организаций;

"наших других западных партнеров".

"Такие резервы позволяют иметь определенный временный люфт для тушения тех или иных финансовых "пожаров". Что в условиях войны очень важно", – рассказал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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