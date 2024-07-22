Завершение контракта с РФ: Азербайджан планирует экспортировать газ в Европу через Украину

Украина и ЕС обратились в Азербайджан с просьбой о помощи в заключении нового соглашения о поставках природного газа по истечении срока действия действующего транзитного контракта с Россией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его страна готова помочь и увеличить добычу газа для стабильных поставок в Европу.

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Об этом пишет Bloomberg. " Мы поможем, если сможем. Думаю, есть возможность продлить это соглашение", - отметил Алиев.

Он также подчеркнул, что Австрия и Словакия могут столкнуться со значительными проблемами, если поставки российского газа через Украину будут прерваны. Странам придется потратить "сотни и сотни миллионов", чтобы обеспечить поставки газа из альтернативных источников.

Алиев отметил осторожный подход своей страны в ответ на обвинения в реэкспорте российского газа в прошлом. Он отметил, что добыча газа в стране должна увеличиться благодаря новым проектам Каспийского моря.

В 2022 году Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с Еврокомиссией по увеличению экспорта газа в Европу на 20 миллиардов кубометров к 2027 году. Президент Алиев выразил приверженность страны достижению этой амбициозной цели.

По словам Алиева, переговоры с властями Украины и ЕС, а также с Россией продолжаются, и все стороны, похоже, заинтересованы в продолжении поставок. Поставки будут осуществляться так называемым Южным газовым коридором, соединяющим Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию. Это стратегически важный маршрут, позволяющий снизить зависимость Европы от российского газа.

Президент заявил, что добыча газа в его стране должна увеличиться благодаря новым и действующим проектам Каспийского моря. Это обеспечит стабильные поставки газа в Европу и будет способствовать укреплению энергетической безопасности региона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия предлагает Ирану рекордные объемы газа со скидкой 75%, что составит около $100 за тысячу кубометров, значительно дешевле, чем для других клиентов "Газпрома". Однако эксперты сомневаются в реальности этого соглашения из-за политических ограничений.

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