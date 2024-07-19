Россия предлагает Ирану газ со скидкой 75%: что известно о долгосрочном контракте

Россия предлагает Ирану рекордные объемы газа со скидкой 75%, что составит около 100 долларов за тысячу кубометров, значительно дешевле, чем для других клиентов "Газпрома". Однако эксперты сомневаются в реальности этого соглашения из-за политических ограничений.

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Об этом сообщают РосСМИ. Россия и Иран обсуждают возможность заключения долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа.

Министр энергетики Ирана Джавад Оуджи сообщил, что речь идет о закупке у "Газпрома" 300 миллионов кубометров газа в день. Это соглашение может стоить Тегерану в $10-12 миллиардов в год, что означает цену около $100 за тысячу кубометров газа. Этот уровень является самым низким среди всех клиентов "Газпрома" в далеком зарубежье.

По сравнению с Европой и Турцией, являющимися главными экспортными рынками для "Газпрома", скидка для Ирана составляет 75%, ведь средняя цена газа для этих рынков составляет $400 за тысячу кубометров. Даже по сравнению с Китаем, закупающим газ за $260 за тысячу кубометров из-за снабжения трубопроводом "Сила Сибири", цена для Ирана будет на 62% ниже. Таким образом, Иран получает цену, равную той, которую платят страны СНГ.

По словам Оуджи, объемы поставок могут сделать Тегеран крупнейшим газовым клиентом России. В прошлом году "Газпром" продал в дальнее зарубежье лишь 69 миллиардов кубометров газа, что является минимальным объемом с 1985 года. Иранский контракт, по условиям которого может быть поставлено 110 миллиардов кубометров в год, составляет весь "лишний" газ, у которого "Газпром". Отключение поставок в Европу образовало у компании около 100 миллиардов кубометров избыточных производственных мощностей.

Пока "Газпром" отчаянно ищет новых клиентов, поскольку в прошлом году компания получила рекордный чистый убыток в 629 миллиардов рублей и вынуждена была сократить добычу до минимума за всю свою историю. Переговоры с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" провалились, поскольку Пекин предложил закупать газ по внутрироссийским ценам, что сделало бы поставки убыточными для "Газпрома".

По мнению нефтегазового эксперта Михаила Крутихина, соглашение с Ираном, для которого придется прокладывать многониточный трубопровод по дну Каспийского моря, всерьез рассматривать нельзя. Иран сам входит в мировые лидеры по доказанным газовым запасам и не нуждается в российском газе в таких объемах. Реэкспортировать российский газ также вряд ли будет возможным из-за санкций и законодательных ограничений Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, завершение договора на поставку российского газа в ЕС через Украину 31 декабря 2024 года открывает перед Европой вызовы по энергетической безопасности и поиску альтернативных путей поставок. Европейские страны рассматривают варианты заключения новых контрактов с "Газпромом" или увеличения поставок газа из Азербайджана через трансанатолийский газопровод.

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