Атака на реестры повлияла на работу банков: в НБУ объяснили последствия

Хакерская атака на реестры Министерства юстиции повлияет и на банковскую систему. Это окажет негативное влияние на способность банков оценивать риски и выполнять все процедури при открытии новых счетов и выдачи кредитов.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в ответ на запрос "Интерфакс-Украина". "На работу Национального банка эта кибератака не повлияла. Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме. В то же время недоступность отдельных государственных реестров определенным образом влияет на работу банков, в частности, на открытие ими новых счетов и выдачу новых кредитов", – проинформировал регулятор. .

Нацбанк напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения госреестры также были недоступны, в связи с чем центробанк предоставлял банковской системе разъяснения о порядке открытия счетов в таких условиях, руководствуясь которыми банковская система работала до середины июня 2022 года.

"Сейчас готовится аналогичное письмо для банковской системы", – анонсировал центробанк.

Что будет с данными украинцев

В то же время, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила: в результате российской хакерской атаки на государственные реестры Украины не зафиксировано утечки данных. Вся информация, которая содержится в электронных системах, имеет бэкапы и будет восстановлена, то есть о потере данных речи тоже не идет.

"Я получила информацию от главы Государственной службы спецсвязи и защиты информации, что утечка данных пока не подтверждается", – сказала глава Минюста.

Она уточнила, что пока что реестры находятся на "карантине", проводятся дополнительные проверки. "Самое главное: угрозы потери данных нет, все реестры будут восстановлены. Прошу граждан проявить определенное терпение", – заверила Стефанишина.

При этом Стефанишина подчеркнула: у всех государственных реестров есть бэкап. Информация зарезервирована в полном виде, в котором реестры работали до атаки.

Именно с тем набором данных, который был "записан" до атаки, реестры и вернутся к работе. Проблемы, по словам главы Минюста, могут возникнуть только с данными, которые вносились в течение нескольких часов уже во время самой атаки. По такой информации будут приниматься отдельные решения.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за остановки работы госреестров в приложении и на портале Дія временно недоступны 25 услуг, включая бронирование сотрудников от мобилизации. Также пока невозможно оформить некоторые виды соцпомощи, перерегистрировать авто и т.п.

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