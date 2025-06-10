"Артек", путинские "пионеры" и десятки россиян: Украина объявила новые санкции против РФ

Украина ввела новые санкции против страны-агрессора России. Под ограничения попадут общественные организации, детский лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму, а также десятки физических лиц.

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Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины, опубликовав соответствующий указ Владимира Зеленского. В санкционный список, в частности, включены:

расположенное во временно оккупированном Крыму федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек";

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", которое СМИ неоднократно называли "путинской пионерией";

общество "Знание";

46 человек, среди которых есть несколько граждан Украины.

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