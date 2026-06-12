Осужденного за убийство 5-летнего Кирилла Тлявова экс-полицейского мобилизовали в ВСУ: адвокаты просят суд приостановить дело

Бывшего полицейского Ивана Приходько, осужденного за непредумышленное убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, призвали в ВСУ. Его адвокаты просят приостановить рассмотрение дела до окончания войны.

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Об этом сообщило "Суспільне Київ". Что будет с делом, будет решать суд – продолжить слушания, приостановить рассмотрение дела в отношении одного Приходько или поставить все дело на паузу до конца войны.

Что известно

Бывшего полицейского Ивана Приходько, которого обвиняют в убийстве по неосторожности Кирилла Тлявова в Киевской области в 2019 году, мобилизовали в ВСУ 19 марта этого года. Несмотря на наличие троих детей, отсрочку он не оформил.

"Его поймали на улице, потом направили в воинскую часть. У него забрали телефон, жена узнала только через несколько дней. Привезла документы, что у него трое детей, а он уже был отправлен туда. Сказали, что есть определенный порядок, подавайте рапорт, увольняйтесь. Он призван, есть приказ", — объяснил его адвокат Виктор Чевгуз.

На последнем заседании Киевского апелляционного суда 5 июня адвокат предоставил справку, подтверждающую зачисление Приходько в армию.

По словам адвоката, в таком случае дело в отношении обвиняемого должны приостановить и выделить отдельное производство.

Чевгуз также отметил, что обвиняемый подал рапорт об увольнении, однако его рассмотрение может занять около полугода. Если в увольнении откажут, адвокат будет добиваться увольнения через суд.

Защитники обвиняемых рассказали, что прокуроры просят пока приостановить заседания на месяц, чтобы подтвердить факт мобилизации Приходько и выяснить, сможет ли он присоединяться к заседаниям, в частности онлайн.

Остановят ли дело

Отмечается, что сначала областная прокуратура должна направить запрос в Минобороны и выяснить факт мобилизации Приходько, а также сможет ли он участвовать в заседаниях.

"После этого Киевский апелляционный суд будет решать – продолжать ли слушания, приостановить рассмотрение в отношении одного Приходько или же поставить все дело на паузу до конца войны", – говорится в материале.

Адвокат обвиняемого Чевгуз отметил, что дело в отношении его клиента должны выделить в отдельное производство и приостановить рассмотрение до завершения военного положения или демобилизации. В отношении других фигурантов – слушания, по решению суда, можно продолжить.

Представительница семьи убитого Кирилла Тлявова Эльвира Лазаренко пояснила, что судебная практика бывает разной: иногда в отношении мобилизованных суды приостанавливают рассмотрение дел, иногда продолжают слушания.

"Мы понимаем, почему он (Иван Приходько. – Ред.) это делает. Никто не знает, сколько продлится война. Я думаю, что таким образом он пытается избежать наказания, ведь есть риск того, что апелляционный суд отменит приговор в части более тяжкой статьи – хулиганства". Потому что по части убийства по неосторожности срок давности истек 2 года назад", – подчеркнула Лазаренко.

Можно ли мобилизовывать осужденных

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", нельзя мобилизовывать осужденных за государственную измену, шпионаж, пособничество государству-агрессору и коллаборационизм. А также тех, кого признали виновными в особо тяжких преступлениях, среди которых серийные убийцы, системные преступления против несовершеннолетних.

Лиц, осужденных по статьям о нетяжких преступлениях, можно добровольно мобилизовать только по решению суда.

Что предшествовало

Напомним, 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяславе-Хмельницком 31 мая 2019 года. Мальчик скончался 3 июня в больнице, так и не придя в сознание. Полицейские, как выяснилось, были пьяны и просто "развлекались", стреляя по банкам.

4 июня 2019 года суд арестовал двух правоохранителей, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали. Подозрение было предъявлено также второму из задержанных полицейских, Дмитрию Кривошею. А еще одну – подростку, который также находился на месте преступления.

25 мая 2023 года суд вынес приговор по делу. Тогда экс-полицейский Иван Приходько получил 4 года лишения свободы. Его признали виновным по статье 263 Уголовного кодекса Украины (Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия) и по статье 119 УКУ (Убийство по неосторожности)

Другой подозреваемый, бывший полицейский Владимир Петровец, получил 2 года условно. Суд признал его виновным по статье 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием).

В то же время Дмитрия Кривошея и Станислава Петровца, которых обвиняли в хулиганстве, суд оправдал.

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