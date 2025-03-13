"Америка обанкротится": Маск заговорил о дефолте США и назвал условие

Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск, которого президент Дональд Трамп назначил ответственным за урезание государственных расходов, заявил, что США рискуют стать "банкротами". А причиной этого по мнению Маска, будет отсутствие сокращения бюджета. Таким образом, бизнесмен, вероятно, пытается защитить перед критиками деятельность своего Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

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"Если дефицит федеральных расходов не будет исправлен, Америка обанкротится", – написал Маск в своей соцсети X (экс-Twitter). Заявление прозвучало в поддержку другого пользователя X, вероятно, поклонника Маска, который утверждал, что "Америка очень убыточна, и если посторонние люди перестанут одалживать нам деньги, мы обанкротимся".

Также этот пользователь X открыто защищал DOGE, в чем Маск, по сути, его и поддержал. "Если вы все еще хотите провала DOGE, вы хотите, чтобы Америка объявила дефолт", – говорилось в изначальном посте.

Аналогичные заявления Маск, к слову, сделал и в Белом доме 12 марта. Миллиардер указал на дефицит бюджета страны, который в прошлом финансовом году превысил 1,8 трлн долл., и на высокие проценты по государственному долгу. "Для Вашингтона сокращение федеральных расходов является обязательным. Это очень важно" – сказал тогда Маск.

Эти заявления, как указывает The Sun, прозвучали в то время, когда администрация Трампа оказалась на пути к прямому конфликту с американскими судами. Федеральные судьи США уже поставили под сомнение законность мер Белого дома по сокращению расходов.

"Масштабные планы Трампа, которые фактически закрыли некоторые федеральные агентства и отправили сотрудников домой, вызвали судебные баталии по всей стране. Многочисленные судебные иски направлены на то, чтобы остановить "незаконный захват власти", как это характеризуют противники (администрации Трампа. – Ред.)", – отмечает издание.

Роль Маска подвергается отдельной критике, так как его компании заключали многомиллионные контракты с правительством США. Миллиардера из-за этого подозревают в конфликте интересов, из-за чего его бизнес уже начал страдать.

В частности, в начале текущей недели, 10-11 марта, акции Tesla всего за день упали на 15%. Это привело к тому, что рыночная стоимость производителя электрокаров снизилась на 125 млрд долл.

Падение акций отражается и на состоянии самого Маска. Так, после состоявшейся 20 января инаугурации Трампа совокупный капитал пяти миллиардеров, присутствовавших на церемонии, сократился на 210 млрд долларов. Больше всех из них потерял именно Маск – 148 млрд долл.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США вспыхнули протесты из-за влияния Маска на политику администрации США. Активисты движения Tesla Takedown добиваются бойкота Tesla и чтобы владельцы этих электрокаров от них избавились в знак протеста против деятельности DOGE.

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