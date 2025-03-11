Стоимость Tesla рухнула на $125 млрд: что повлияло на компанию Маска

Акции автопроизводителя Tesla упали на 15% – это привело к тому, что рыночная стоимость производителя электрокаров снизилась на 125 миллиардов долларов. В целом фондовый рынок США потерял за день более $4 триллионов.

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Как сообщает Bloomberg, это стало для компании американского миллиардера Илона Маска худшим торговым днем за четыре года. Впрочем, это лишь продлило сложный для Tesla 2025 год, за который она уже потеряла 45% своей стоимости.

Падение связали с растущими опасениями по поводу замедления спроса на электромобили компании. Также это назвали следствием пересмотра прогнозов поставок от аналитика UBS Group AG Джозефа Спака, просмотревшего свои оценки продаж Tesla в первом квартале до 367 тыс. рублей. авто (на 16% ниже) и к снижению на 5% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, это резко контрастирует с прогнозами аналитиков Bloomberg, ожидающих 10% роста, а также с уверениями руководства Tesla, что компания вернется к росту.

В общем, торговая политика президента Дональда Трампа напугала инвесторов вероятной рецессией, из-за чего фондовый рынок потерял, 8,6%, или $4 триллиона от пиковых значений S&P 500 в прошлом месяце. При этом на 10% будет означать официальную коррекцию рынка. Технологический Nasdaq опустился более чем на 10% от декабрьского максимума.

В понедельник распродажа акций усилилась: индекс S&P 500 упал на 2,7% - это наибольшее дневное падение в этом году. Nasdaq потерял 4%, что стало его худшим показателем с сентября 2022 года.

Инвесторы также внимательно следят за тем, сможет ли Конгресс принять бюджет и избежать частичного закрытия правительства. В среду выйдет важный отчет по инфляции.

"Тарифные войны с Канадой, Мексикой и Европой создали такую неопределенность, что руководители компаний вынуждены пересматривать свои планы. Напряженность с Китаем еще можно понять, но конфликт с Канадой и Европой вызывает удивление. Если это не разрешится в ближайшее время, экономические перспективы США могут пострадать", – заявил гендиректор Lazard Питер Орсзаг.

Также OBOZ.UA сообщал, что турбулентность на рынках из-за развязанной Трампом торговой войны больно ударила по самым богатым людям на планете. Сильнее всего задело приближенного к Трампу миллиардера Илона Маска и его компанию Tesla.

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