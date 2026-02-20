'Активы должны работать': часть добычи энергоресурсов в Украине остается заблокированной на фоне заявлений Кабмина

Правительство готовит проверки "спящих" лицензий на недра, чтобы активизировать добычу украинских энергоресурсов. В то же время часть действующих добывающих проектов продолжает сталкиваться с регуляторными ограничениями.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с временным главой Государственной службы геологии и недр Леонидом Музыкусом, во время которой обсудили проверки так называемых "спящих" спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра. В Правительстве заявили, что ожидают первых результатов проверок в ближайшее время.

"Если месторождение до начала полномасштабного вторжения простаивало — лицензии будут аннулированы. Активы не должны простаивать, а должны работать на экономику", — отметила Юлия Свириденко.

Таким образом Правительство хочет активизировать добычу собственных полезных ископаемых и уменьшить зависимость Украины от импортных энергоносителей. Вместе с тем часть добывающих компаний периодически страдают из-за пробелов в законодательстве и сложности с продлением или реализацией спецразрешений, что является критическим в условиях войны. Так в прошлом году добыча останавливалась на Укрнефтебурении — одном из крупнейших частных газодобывающих предприятий Украины. Сообщала о проблемах с лицензиями также британская Enwell Energy. Независимый председатель совета директоров компании Чак Валескини заявлял, что при наличии стабильных правил игры компания могла бы обеспечить дополнительные 75 млн кубометров газа, 13 тыс. тонн конденсата, 7 тыс. тонн нефти и 5,5 тыс. тонн сжиженного газа.