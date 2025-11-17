Ахметов направил на помощь Украине $354 млн с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова, футбольный клуб "Шахтер" и его благотворительный фонд оказали помощь военным и гуманитарным программам на сумму 13 млрд грн, или $354 млн.

В этом году компания SCM, которая объединяет бизнесы Ахметова, отмечает 25-летие. С момента основания в 2000 году она стала крупнейшим частным инвестором в экономику Украины. Общий объем инвестиций за это время достиг $18,2 млрд, а в государственный бюджет компания перечислила около $33 млрд налогов.

"25 лет невероятного пути – роста, развития и успеха. Четверть века, в течение которого мы вместе построили компанию, ставшую опорой для Украины, примером ответственного и устойчивого бизнеса", - отметил Ринат Ахметов в обращении к коллегам и партнерам по случаю 25-летия компании.

Почти половину своей истории SCM работает в условиях войны, развязанной Россией еще в 2014 году – сначала в Крыму, а затем на Донбассе.

"За эти годы мы много теряли. Мы теряли дома и предприятия, и самое страшное – теряли наших близких и коллег. Однако мы никогда не опускали руки, и мы не потеряли самое главное – веру и готовность эффективно работать, помогать, восстанавливать, защищать наши общие ценности. Продолжали быть там, где нужна наша поддержка. И сегодня, когда война все еще продолжается, особенно важно оставаться сильными, устойчивыми и сплоченными. Быть вместе со своей страной, поддерживать наших защитников, быть надежным тылом и приближать нашу общую Победу",– подчеркнул Ринат Ахметов.

Сегодня SCM активно работает на международных рынках, реализуя масштабные проекты как в Украине, так и за ее пределами.

"Мы боремся за европейский выбор Украины, внедряем лучшие мировые стандарты и практики, а также делаем свой вклад в интеграцию в ЕС через инвестиции в ключевые отрасли экономики и промышленности, энергонезависимость, устойчивое развитие и создание новых рабочих мест", – отметил Ринат Ахметов.