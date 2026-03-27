"Аграрный" экс-министр Сольский получил новое подозрение: в какие скандалы он уже попадал и как связан с бывшим главой ОП Богданом

Экс-министр агрополитики Украины Николай Сольский, который стал фигурантом нового дела о схеме с зерном на 63 млн грн, за последние годы "загремел" в несколько громких скандалов и уже имеет уголовное производство. Кроме того, его называют бывшим бизнес-партнером одиозного экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, с которым Сольский знаком еще с институтских времен.

OBOZ.UA на фоне очередного появления имени Сольского в расследованиях напоминает о его былых "подвигах" на коррупционном поприще.

Земельное дело НАБУ

В апреле 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило Сольскому о подозрении. Суть обвинений заключалась в завладении около 2,5 тыс. га государственных земель через схему с Госгеокадастром. Оценка ущерба составила более 291 млн грн. Также инкриминировали попытку захвата еще около 3,2 тыс. га земли.

По данным следствия, преступная группа действовала в 2017-2021 годах. В деле также фигурируют заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич и экс-глава Госгеокадастра Александр Колотилин.

Так, по данным следствия, в 2017 году Сольский, будучи владельцем ряда сельхозкомпаний, решил завладеть землей в пользу частного агрохолдинга. Речь шла об участках, которые находились в использовании двух госпредприятий в Сумской области. Это ГП "Надежда" и "Искра", за которыми еще в 1953 году было закреплено около 5800 га земли.

Также, по данным медиа, Сольский был совладельцем ряда сельскохозяйственных предприятий, сосредоточенных главным образом на Черниговщине. Это, например, уже ликвидированное "Тростянец Агро", где партнерами Сольского были бывший глава ОП Андрей Богдан и экс-заместитель главы Секретариата президента времен Виктора Ющенко Игорь Пукшин.

Сам Сольский – на момент объявления подозрения еще министр – вину отрицал. В заявлениях для медиа он утверждал, что события, которые описывало НАБУ, касаются времен, когда он якобы работал исключительно адвокатом и якобы не имел отношения к использованию земли, о которой идет речь.

Уже после объявления подозрения Сольский на фоне общественного резонанса подал в отставку с должности министра. 9 мая 2024 года Верховная Рада уволила министра агрополитики с должности.

Кроме того, суд брал Сольского под стражу. Впрочем, после этого был внесен залог в размере 75,7 млн грн, а чиновник – освобожден из-под стражи.

В январе-2026 это дело Сольского передали в суд. А 18 марта стало известно, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в ВАКС уголовное производство по обвинению Сольского.

Скандал 2026 – "зерновая схема" и "Волица-Агро"

В марте 2026 года уже экс-министру Сольскому сообщили о новом подозрении. Правоохранители разоблачили схему фиктивной продажи кукурузы на более 63 млн грн. Это отдельная уголовная история, не связанная прямо с предыдущим земельным делом.

По данным следствия, схема действовала уже во время полномасштабной войны. Злоумышленники заключили договор на поставку 7 тыс. тонн кукурузы урожая 2025 года.

Видимость законности сделке придали с помощью поддельных складских квитанций и акта приема-передачи, которые предоставили покупателю. В документах указывалось, что зерно находится на хранении на элеваторе в Киевской области. Но проверка государственных реестров и экспертиза показали, что на момент подписания соглашения зерна на складе не было.

Предприятие выдало складские документы на более 130 тыс. тонн продукции, что вдвое превышает реальную мощность их элеватора(60 тыс. тонн). Убытки, нанесенные покупателю, оценили в 63,7 млн грн.

На зерновом рынке сообщали, что скандал может стоуватися элеватора "Волица-Агро" на Киевщине, который связывают именно с Сольским. По данным Latifundist.com, элеватор мог выдавать складские документы на зерно, которое уже было продано другим покупателям или которого фактически не было в наличии.

По словам собеседников медиа, среди компаний, которые могли понести убытки в этой истории, — ADM, Louis Dreyfus Company, Cargill, "Кернел", "Эпицентр", ЛНЗ, Arista, МХП и другие. Основной объем – кукуруза, но часть трейдеров называют и другие культуры, в частности, рапс и сою.

Сам Сольский заявил, что вышел из состава совладельцев компании в 2024 году и якобы с тех пор не влияет на бизнес. По данным YouControl, владельцем элеватора является Алексей Оленченко. Как писал Bihus.info, ранее он работал в компании "Сольский, Процик и партнеры", соучредителем которой был именно Сольский, а также был приближенным к агрогруппе "Украинский Аграрный Холдинг" (о нем – далее). Все собеседники Latifundist.com заявили, что переговоры с ними по зерну вел именно экс-министр.

Сольский, Богдан и Сен-Тропе

"Аграрного" экс-министра неоднократно связывали с бывшим руководителем ОП Андреем Богданом. Еще в 2019 году об этой паре говорили даже на пресс-конференции президента Владимира Зеленского. Тогда речь шла опоездке Богдана на свадьбу Андрея Довбенко (его называли "смотрящим над Минюстом") в Сен-Тропе. Зеленский тогда это назвал личным делом, которым Богдан занимался в свободное от работы время.

Богдан, как выяснилось, летал на празднование не один, а со своим бывшим бизнес-партнером юристом Николаем Сольским, который тогда еще не был министром (эту должность Сольский занял в 2022-м). Богдан тогда формально вышел из совместного с Сольским бизнеса, как того требует действующее законодательство, но, по данным медиа, общие интересы у них таки оставались.

Так, Сольский попал в аграрный бизнес в 2007 году, когда стал соучредителем "Украинского Аграрного Холдинга" (УАХ). В реестрах он значился учредителем 7 и бенефициаром 10 предприятий. Среди учредителей этих бизнесов также были юристы, а именно управляющий партнер адвокатской фирмы "Пукшин и Партнеры", экс-член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Владимире Зеленском Игорь Пукшин, тот самый экс-руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан и сын экс-главы Конституционного Суда Украины, бизнес-партнер и экс-совладелец адвокатской фирмы "Пукшин и партнеры" Александр Баулин.

Богдан с Сольским учились примерно в одно время во Львовском университете – Богдан был на 2 курса старше. В 1999 бывший студент того же университета Пукшин с партнерами создал юридическую компанию "Правис", куда устроился на работу Андрей Богдан. Его отец был преподавателем основателей фирмы Пукшина. И дальше Богдан продолжал работать у Пукшина –- в "Пукшин и партнеры", которая позже стала АО "АФ "Юридические советники", где Богдан уже был управляющим партнером.

Также, как выяснили расследователи Bihus.Info, Андрей Богдан был представителем оффшорной компании с Виргинских островов Idelberg resources INC. Ее в 2016 году упоминали в контексте разоблаченной Фондом гарантирования вкладов физических лиц кредитной аферы с привлечением оффшорной компании с Виргинских островов Idelberg resources INC. Богдан, как утверждали журналисты, был представителем этой компании по доверенности, которую ему выдал "давний бизнес-партнер и совладелец адвокатской фирмы "Пукшин и партнеры" Александр Баулин".

Карьерный путь Сольского тоже связывают с Богданом. Будущий министр до своего назначения был депутатом от президентской партии и возглавил комитет по вопросам аграрной и земельной политики именно после назначения Богдана в ОП. Сам Богдан, кстати, еще при Викторе Януковиче Богдан стал антикоррупционным уполномоченным в правительстве Николая Азарова.

Сольский во времена своего депутатства не отрицал, что он знаком с Богданом, и что Богдан некоторое время имел отношение к какому-то земельному бизнесу. Но он так публично и не признавал, что они много лет были бизнес-партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Сольский вернулся в Украину из-за границы и сдал загранпаспорт в Госмиграционную службу. Однако сразу же после этого он хотел выехать из страны снова, но суд ему не дал на это разрешения.

