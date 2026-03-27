Экс-министру АПК объявили подозрение за схему с зерном на 63 млн грн: медиа назвали имя

Украинские правоохранители разоблачили схему фиктивной продажи кукурузы в Украине на более 63 млн грн, предположительно организованную министром агропромышленного развития Украины(вероятно, речь идет о Николае Сольском). Сейчас ему и двум другим фигурантам объявлены подозрения.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По данным УНН речь идет об экс-министре аграрной политики и продовольствия Николае Сольском.

Что выяснило следствие

Злоумышленники заключили договор на поставку 7 тыс. тонн кукурузы урожая 2025 года .

. Видимость законности сделке придали с помощью поддельных складских квитанций и акта приема-передачи, которые предоставили покупателю.

В документах указывалось, что зерно находится на хранении на элеваторе в Киевской области.

Проверка государственных реестров и экспертиза показали, что на момент подписания соглашения зерна на складе не было.

Предприятие выдало складские документы на более 130 тыс. тонн продукции, что вдвое превышает реальную мощность их элеватора (60 тыс. тонн ).

). Убытки, нанесенные покупателю, оценили в 63,7 млн грн.

Детали расследования

Во время проверки элеватора факт отсутствия заявленного зерна подтвердился. На этом фоне правоохранители провели 26 обысков в Киеве и Киевской области по местам жительства фигурантов и в помещениях предприятия. Изъято:

финансовая документация;

цифровые носители информации;

транспортные средства.

Подозрения и санкции

Трем участникам группы сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и продолжается досудебное расследование.

Дело Сольского: в чем еще подозревают экс-министра

Николай Сольский был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины в марте 2022 года. 23 апреля 2024-го он, его заместитель Маркиян Дмитрасевич и экс-глава Госгеокадастра Александр Колотилин получили подозрения относительно завладения землей в Сумской области. Как отмечает Новиков, бывшего министра подозревают в:

соорганизации схемы завладения 1 250 земельными участками общей площадью 2 493 га стоимостью более 291 млн грн ;

; покушении на завладение еще 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн.

Верховная Рада 9 мая 2024 года отправила Сольского в отставку. При этом заявление на увольнение он написал самостоятельно после вручения ему подозрения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о разоблаченной схеме по хищению средств для выплат по "зеленому" тарифу, на которой зарабатывали частные предприятия в оккупации – сумму убытков оценили в 141,3 млн гривен. Среди подозреваемых может быть экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!