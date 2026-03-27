Экс-министру АПК объявили подозрение за схему с зерном на 63 млн грн: медиа назвали имя
Украинские правоохранители разоблачили схему фиктивной продажи кукурузы в Украине на более 63 млн грн, предположительно организованную министром агропромышленного развития Украины(вероятно, речь идет о Николае Сольском). Сейчас ему и двум другим фигурантам объявлены подозрения.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По данным УНН речь идет об экс-министре аграрной политики и продовольствия Николае Сольском.
Что выяснило следствие
- Злоумышленники заключили договор на поставку 7 тыс. тонн кукурузы урожая 2025 года.
- Видимость законности сделке придали с помощью поддельных складских квитанций и акта приема-передачи, которые предоставили покупателю.
- В документах указывалось, что зерно находится на хранении на элеваторе в Киевской области.
- Проверка государственных реестров и экспертиза показали, что на момент подписания соглашения зерна на складе не было.
- Предприятие выдало складские документы на более 130 тыс. тонн продукции, что вдвое превышает реальную мощность их элеватора(60 тыс. тонн).
- Убытки, нанесенные покупателю, оценили в 63,7 млн грн.
Детали расследования
Во время проверки элеватора факт отсутствия заявленного зерна подтвердился. На этом фоне правоохранители провели 26 обысков в Киеве и Киевской области по местам жительства фигурантов и в помещениях предприятия. Изъято:
- финансовая документация;
- цифровые носители информации;
- транспортные средства.
Подозрения и санкции
Трем участникам группы сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и продолжается досудебное расследование.
Дело Сольского: в чем еще подозревают экс-министра
Николай Сольский был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины в марте 2022 года. 23 апреля 2024-го он, его заместитель Маркиян Дмитрасевич и экс-глава Госгеокадастра Александр Колотилин получили подозрения относительно завладения землей в Сумской области. Как отмечает Новиков, бывшего министра подозревают в:
- соорганизации схемы завладения 1 250 земельными участками общей площадью 2 493 га стоимостью более 291 млн грн;
- покушении на завладение еще 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн.
Верховная Рада 9 мая 2024 года отправила Сольского в отставку. При этом заявление на увольнение он написал самостоятельно после вручения ему подозрения.
Ранее OBOZ.UA сообщал о разоблаченной схеме по хищению средств для выплат по "зеленому" тарифу, на которой зарабатывали частные предприятия в оккупации – сумму убытков оценили в 141,3 млн гривен. Среди подозреваемых может быть экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
