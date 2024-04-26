Использовали ветеранов АТО и манипулировали в суде: раскрыты детали "схемы Сольского" по завладению землей

Схему с присвоением государственных земель на 291 млн грн, в организации которой подозревают министра агрополитики Николая Сольского провернули в несколько этапов с использованием ветеранов АТО и манипуляций с документами для суда. По данным следствия, преступная группа действовала в 2017-2021 годах. В деле также фигурируют заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич и экс-председатель Госгеокадастра Александр Колотилин.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) раскрыли, как "работали" преступники и какие роли выполняли участники схемы. Сольский, к слову, обвинения отрицает и заявляет, что подозрение ошибочно.

Так, по данным следствия, в 2017 году Сольский, будучи собственником ряда сельхозкомпаний, решил завладеть землей в интересах частного агрохолдинга. Речь шла об участках, которые находились в использовании двух госпредприятий в Сумской области. Это ГП "Надія" и "Іскра", за которыми еще в 1953 году было закреплено около 5800 га земли.

"Схема реализовывалась в несколько этапов, а также в сговоре с председателем Госгеокадастра Украины и лицами, контролировавшими деятельность органов Госгеокадастра, так называемыми кураторами", – отметили в НАБУ. Главные этапы схемы были такими:

участники обеспечили уничтожение документов, по которым госпредприятия имели право постоянного пользования землей (в частности, государственного акта на вечное пользование землей колхозами от 1953 года);

из-за отсутствия документов областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии участков государственными предприятиями;

госпредприятия начали оспаривать предписание Госгеокадастра, схема перешла в суды:

"Участники схемы понимали, что в случае признания за госпредприятиями права на землю в суде их план окажется под угрозой. Доверенное соорганизатора схемы (его нынешний заместитель) регулярно докладывает о рассмотрении в суде исков", – сообщили в НАБУ. При этом соорганизатор схемы контролировал подготовку проектов судебных решений.

Кроме того, доверенное лицо соорганизатора схемы дает указание юристке Госгеокадастра в Сумской области не упоминать в суде про наличие госакта на вечное пользование землей, который требовали показать представители госпредприятий. Вместо госакта в суде показали справку, присланную доверенным лицом юристке. Суд не признал этот документ достаточным основанием для подтверждения прав госпредприятий на землю.

с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в частную собственность заранее определенным гражданам – участникам АТО – под видом реализации их права на бесплатную землю:

Условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче агрохолдингу еще до момента получения. В НАБУ отдельно подчеркнули, что участники схемы уже заявляли о якобы передаче участков ветеранам АТО.

"Это не соответствует действительности! Участки действительно оформляли на участников АТО, которые имели право на их безвозмездное получение. Однако обязательным условием такого оформления было согласие будущего собственника земли передать ее в аренду/продать агрохолдингу, в интересах которого действовали члены преступной группы", – отметили детективы и опубликовали образец одного из таких завлений о намерении продать землю:

В целом между 2017 и 2021 годами участники схемы незаконно завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га. Их стоимость которых на время совершения преступления превышала 291 млн грн.

Также дельцы пытались присвоить земли площадью 3282 гектара, оцененные примерно в 190 млн грн. Но их планам помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и арестовали участки.

Что говорит Сольский

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия свою вину отрицает. В заявлении СМИ он утверждал, что события, которые описывает НАБУ, касаются 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и якобы не имел отношения к использованию земли, о которой идет речь.

В комментарии hromadske Сольский заявил, что прокурор не предоставила доказательств, свидетельствующих о коррупции с его стороны. "Никто денег не брал. Никакой коррупции не было. У НАБУ и САП нет никакого доказательства коррупционных действий, и они это подтвердят. Ни я, ни мои родственники земли на себя не оформляли", — подчеркнул Сольский.

Он добавил, что "не может быть преступлением выделение земли участникам боевых действий". В то же время Сольский отверг предположение, что дело против него сфабриковано – министр считает, что следствие просто выдвинуло неправильное подозрение.

В то же время, Сольский уже написал заявление об отставке. Документ датирован 25 апреля, то есть заявление написано уже после оглашения Сольскому подозрения в коррупции.

Напомним, Николай Сольский был назначен министром агрополитики 24 марта 2022 года. До того нардеп от "Слуги народа" был главой комитета аграрной политики и земельных отношений в Верховной Раде.

Как сообщал OBOZ.UA, суд взял Сольского под стражу с возможностью внесения залога. Министр имеет возможность выйти под залог в размере более 75 млн грн, однако не сможет выезжать из Киева и общаться со своим заместителем.

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