Адвокат Гладковского опроверг информацию о его задержании в Испании

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский находится в Испании, но не является задержанным, суд не принимал решение о его содержании или внесении залога.

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Об этом заявил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

"Сегодня во многих СМИ была обнародована информация о задержании в Испании Гладковского Олега Владимировича. С учетом многочисленных обращений, хочу сообщить, что сейчас Гладковский Олег Владимирович не является задержанным. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его содержании или внесении залога, как условия освобождения", – написал Волынец.

По его словам, уголовное производство, в рамках которого осуществляется розыск, касается обстоятельств производства военных автомобилей для ВС Украины в 2016-2017 годах.

"Сейчас данное дело слушается в Высшем антикоррупционном суде", – напомнил он.

Адвокат также добавил, что что правоохранителям известно место нахождения Гладковского.

"Относительно розыска, то, на мой взгляд, он является искусственным, поскольку правоохранительным органам Украины и суду стороной защиты было заблаговременно сообщено о местонахождении Гладковского А.В., как точный адрес его проживания, так и средства связи", – отметил Волынец.

Кроме того, по словам адвоката, Гладковский долго участвовал в рассмотрении данного дела в режиме видеоконференции, но именно по инициативе стороны обвинения, которую поддержал суд, было принято решение о необходимости его личного участия в суде.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила, что в Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук), обвиняемый по делу о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн грн. По данным САП, якобы решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

Гладковский находился в розыске с апреля 2024 года. 13 мая того же года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал Гладковского. Арест был заочным, поскольку подозреваемый перестал появляться на судебные заседания и, по информации САП, выехал за границу.

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