В Испании задержали Гладковского: в чем обвиняют экс-заместителя секретаря СНБО

В Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук). Его обвиняют в нанесении ущерба государству на 17,4 млн грн за счет схем с закупками автомобилей для армии. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

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О задержании сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Имя задержанного официально не раскрывается, однако детали дела указывают именно на Гладковского.

"14 мая 2025 года на территории Королевства Испания правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, который также занимал должность председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса и разыскивался НАБУ с июня 2024 года", – говорится в сообщении.

Гладковский находился в розыске с апреля 2024 года. 13 мая того же года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал Гладковского. Арест был заочным, так как подозреваемый перестал появляться на судебные заседания и, по информации САП, уехал за границу.

В НАБУ напомнили, что в 2017 году задержанный совместно с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам. Это привело к убыткам государству на более чем 17 млн грн.

Следствие считает, что бывший чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение, чтобы ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" (в которой он и его близкие имеют долю собственности) получило неправомерную выгоду. По версии следствия, фигурант включил в государственный оборонзаказ за счет бюджетных денег закупку грузовиков повышенной проходимости "Богдан-6317" (беларуские перебрендированные МАЗ-6317) по завышенным ценам. Компания "Богдан" продавала их государству без тендера.

Гладковскому официально объявили о подозрении в октябре 2019 года. А в апреле 2020-го – бывшему заместителю министра обороны и директору департамента Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года САП также направила в суд обвинительный акт в отношении Игоря Гладковского – сына Олега Гладковского. Еще один фигурант этого дела – экс-гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин. По версии следствия, их преступные действия нанесли госкомпании "Укрспецэкспорт" ущерб почти на 13 млн грн.

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