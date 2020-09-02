Зеленский назвал фейком информацию, что в фонде COVID не осталось ни копейки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть средства, а информация, что он пуст, неправдива.

Об этом глава государства сказал в среду, 2 сентября, во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщил "Интерфакс-Украина".

Таким образом президент опроверг, в частности, слова и.о. министра образования Сергея Шкарлета, который сказал, что в фонде "не осталось ни копейки".

"Это неправда, это история с большим фейком, которые подогревают разные люди, журналисты. Спрашивайте, пожалуйста, министра здравоохранения, премьер-министра. Они достаточно часто коммуницируют эту информацию, с COVID-ным фондом всё в порядке", – сказал президент

Зеленский добавил, что в этом фонде "есть почти все средства".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет и создала Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение из Фонда 2,6 млрд грн на выплаты МВД.

Также из Фонда 14,5 млн грн попросила выделить уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова. Из них 3,5 млн грн планировалось потратить на создание сайта.

По состоянию на 16 июля 2020 года, деньги в Фонде почти закончились. Там оставалось 3,2 млрд грн.

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