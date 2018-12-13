Украинцы избавляются от "евроблях": продают за $300

В Украине "евробляхи" продают за $300. Водители, чтобы не платить штрафы в 8,5-17 тыс. грн, соглашаются на любые суммы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "У меня четыре таких машины. Все нерастаможенные. Катаюсь по очереди. Вот решил одну продать. Считай, даром отдаю… Просто чтобы зря не стояла", – рассказал один из продавцов.

Так, житель Ивано-Франковской области Евгений за автомобиль Mazda 2004 года выпуска также просит $300. По его словам, он "купил себе новую машину" и поэтому решил "избавиться от старой". В то же время юрист Александр Плахотник уверен: подобные сделки нелегальные. Продать машину может только ее владелец. А в обоих случаях - это иностранцы (физические или юридические лица).

"Машины оформляли на нерезидентов для того, чтобы воспользоваться правом иностранца ездить на авто в течение года без растаможки. Одного года! Сейчас по новому закону, надеюсь, уже не получится пользоваться такой лазейкой. Будет синхронизация баз данных, штрафовать смогут и водителя", – поясняет юрист.

Украинец, который согласится на подобную сделку, фактически купит за $300 право пользоваться чужим авто и в любой момент может попасться полиции и заплатить огромные штрафы. Так, за первый раз водитель (не владелец) нерастаможенного авто должен будет заплатить штраф в 8,5 тыс. грн, а за второй – 17 тыс. грн. А это в два раза больше, чем стоимость авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.