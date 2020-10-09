В Украине без повышения минималки не обойтись: почти все пенсионеры оказались за чертой бедности

В Украине 8 из 10 пенсионеров находятся за чертою бедности. В целом же по разным оценкам от 25 до 45% всех граждан не могут обеспечить свои базовые потребности. Ученые и эксперты считают, что исправить ситуацию можно, если кардинально повысить минимальную зарплату.

О том, сколько украинцев находятся за чертою бедности и как исправить ситуацию – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине за чертою бедности находятся и пенсионеры, и работающие

Каждый четвертый украинец находится за чертою бедности, заявила на социальном форуме Совета ООН уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Живут за чертою даже работающие: каждому третьему не хватает зарплаты на удовлетворение базовых жизненных потребностей.

"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", – цитирует Денисову пресс-служба Офиса омбудсмена.

И эти оценки еще можно назвать оптимистичными. К примеру, кандидат экономических наук Людмила Черенько, которая изучает уровень жизни в Институте демографии и социсследований Национальной академии наук, заявила OBOZREVATEL: по их подсчетам в 2020 году уровень бедности в Украине достигнет 45%. То есть практически каждому второму не будет хватать средств на самое необходимое.

И проблемы начались еще до начала карантина. Для примера, если в первом квартале 2019-го было 38,1% бедных, то в первом квартале 2020-го это уже 43,8%, говорится в данных Института демографии и социальных исследований.

Стратегии выхода из такой ситуации или нет, или же ее просто не показывают, говорит аналитик Владимир Мазуренко. Министерство социальной политики показало график повышения пенсий, хотя при этом предыдущие шаги власти, такие как нивелирования жесткого наказания за зарплаты в конвертах, на фоне экономических проблем привели к росту дефицита Пенсионного фонда.

В Украине же абсолютно все пенсионеры бедствуют. По оценкам Денисовой, пенсии ниже прожиточного минимума получают 80% украинцев. В Институте демографии более позитивно оценили ситуацию: если учесть помощь от детей, монетизированные субсидии и другие выплаты, наличие дополнительного дохода, то окажется, что бедствует в Украине каждый второй пенсионер.

Бедность работающего населения – позорное явление, с которым нужно бороться в первую очередь, уверен аналитик Егор Комов. С каждой зарплаты идут отчисления и на пенсии, и в местный, государственные бюджеты. А это, в том числе, деньги на зарплаты бюджетникам.

"Пока у нас есть такое позорное явление, как бедность среди работающего населения, побороть бедность пенсионеров будет невозможно. Я уже не говорю о еще одной критической проблеме – тенизация экономики. Это все нужно решать комплексно и немедленно", – говорит Комов.

Проблема бедности усилилась в условиях пандемии COVID-19: ростом уровня нищеты и безработицы, отсутствием надлежащего социального обеспечения лиц с инвалидностью и малообеспеченных граждан, ограничением доступа к дистанционному онлайн-обучения большинства детей из малообеспеченных семей, поясняет Людмила Денисова.

Как вывести Украину из бедности

Повышение прожиточного минимума (ПМ) к существенному снижению уровня бедности не приведет, уверена ученая Людмила Черенько. Она считает, что такой шаг в Кабмине лоббируют, чтобы без согласия Минфина повысить минимальную пенсию (она привязана к уровню ПМ).

А вот действительно ощутимый результат, считает Черенько, может дать кардинальное повышение минимальной зарплаты. Это приведет не только к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней.

"То, что может помочь, это кардинальное повышение минимальной зарплаты. Повышение минимальной зарплаты в сентябре – это правильный шаг, но очень незначительный. Мы видели результат от повышения минималки в 2017-м. Тогда росли все показатели, это был просто водораздел. Получили шикарный результат. Все пошло вверх. Как именно повышать, нужно обсуждать. Это сложный вопрос", – рассказывает Черенько.

После повышения минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн в 2017-м доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Для примера, в Женеве минимальная зарплата составляет около 4 тысяч евро, что ровняется 72,8% от средней. Если бы такую пропорцию использовали бы и в Украине, то в Киеве (учитывая среднюю зарплату в столице) минималка должна была составить 11,2 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас же в Женеве украинскую минимальную зарплату можно получить всего за один день работы. Правда, при этом стоит учитывать, что цены в швейцарском городе в разы выше. К примеру, одна поездка метро в украинской столице стоит 8 грн, а в Женеве – 92,8 грн.